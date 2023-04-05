Отсрочка не помогла: в Харьковской области мобилизовали студента дневной формы

Молодой человек решить обжаловать приказ военкома в суде, однако это не помогло.

Студента дневной формы Павла Д. обучение мобилизовали, несмотря на то, что у него была отсрочка.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Парень учился на стоматологическом факультете Полтавского государственного медицинского университета. Однако в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Харьковской области, где студент состоял на учете, решили его мобилизовать.

Молодой человек решит обжаловать приказ военкома, ведь студенты дневной формы обучения имеют отсрочку от мобилизации до окончания вуза, о чем говорится в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как пишет Судебно-юридическая газета, согласно другой статье закона, призывники, военнообязанные, резервисты в случае изменения их семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (пребывания), образования, места работы, должности обязаны лично в семидневный срок сообщить об изменениях своего статуса в соответствующие органы, где они состоят на военном учете.

В суде отметили, что на время мобилизации не было установлено, что парень был студентом дневной формы обучения.

Суд также указал, что судебным разбирательством не установлено, что на время возникновения спорных правоотношений Павел Д. сообщал ТЦК, что он стал студентом дневной формы обучения.

Поэтому у работников военкомата, по мнению суда, не было оснований считать, что парень не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Соответственно, у командира воинской части отсутствовали основания не зачисления его в штат воинской части.

Поэтому суд решил, что права молодого человека нарушены не были. Он может оспорить решение в течение 30 дней со дня провозглашения.

Ранее военный медик рассказал о мобилизации непригодных к службе, в том числе людей с рассеянным склерозом и инфарктом миокарда.

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