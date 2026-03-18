Отсрочка не спасает: как правильно пройти ВВК и не получить штраф

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Военная обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин отдельных специальностей. В то же время часть граждан имеет право на отсрочку от призыва.

Однако, как объясняют юристы, отсрочка не освобождает от выполнения других обязанностей, в частности прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Адвокат Дмитрий Стриченко в комментарии “Фактам” отмечает: даже при наличии оформленной отсрочки военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование. При этом само прохождение ВВК не означает автоматическую мобилизацию — если есть законные основания, отсрочка продолжает действовать.

Как часто нужно проходить ВВК

Во время военного положения заключение ВВК действует в течение одного года. Поэтому военнообязанным рекомендуют следить за сроками и при необходимости проходить комиссию повторно.

Это позволяет избежать ситуаций, когда медицинское заключение становится просроченным.

Когда могут оштрафовать

Игнорирование повестки на прохождение ВВК считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен штраф — от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В отдельных случаях территориальные центры комплектования могут расценивать как нарушение даже просрочку медицинского заключения.

Юристы подчеркивают:

отсрочка не освобождает от прохождения ВВК;

прохождение комиссии не означает автоматический призыв;

несоблюдение требований может привести к административной ответственности.

Снятие с воинского учета: когда могут отказать

При смене места жительства военнообязанные должны обновлять свои данные в ТЦК. Без этого оформить новую регистрацию невозможно.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что избежать визита в военкомат во время переезда не удастся: сначала нужно встать на учет по новому месту жительства.

Новые ограничения для нарушителей воинского учета

В Верховной Раде обсуждается возможное усиление ответственности для военных в СОЧ и граждан, нарушающих правила воинского учета.

Среди идей — введение ограничений, аналогичных действующим для должников по уплате алиментов. В частности, это может касаться банковских операций, получения кредитов, административных услуг и даже права управления транспортом.

