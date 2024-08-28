Отсрочка от мобилизации 2024 года: ряд категорий потерял это право (список)

Между тем одна категория огромна, напротив, получила право на отсрочку.
В конце августа Совет поддержал в целом законопроект с новыми правилами отсрочки, согласно которому ряд категорий потерял право на отсрочку.
Об этом пишет 24 канал.
Согласно изменениям, право на отсрочку теряют такие категории украинцев, как:
- Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.
- Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.
- Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.
- Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание.
- Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.
- Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.
- Лица со статусом "ограниченно пригодны" из-за отмены этой категории.
- Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).
Между тем одна категория огромна, напротив, получила право на отсрочку. Это речь идет о военнообязанных, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше она предоставлялась только когда речь шла о полнородных родственниках.
Напомним, Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, согласно этому повестки в сентябре 2024 будут вручаться по-новому.
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