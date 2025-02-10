Отсрочка от мобилизации 2025: кто теряет право и как продолжить бронирование

В Украине военное положение и общая мобилизация продлится до 9 мая 2025 года.

Согласно новым правилам мобилизации в Украине, вступившим в силу в 2025 году, все бронирования, оформленные до 1 декабря 2024 года, утрачивают силу с 28 февраля 2025 года.

Также военнообязанные, которые до 8 февраля 2025 года оформляли отсрочку через приложение "Резерв+", должны снова зайти в приложение и обновить его, чтобы продлить его срок еще на три месяца. Если этого не сделать, отсрочка может быть потеряна.

Кто может потерять бронирование и у кого отсрочки читайте в материале ТСН.ua.

Критичность предприятий

28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине.

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. Те, кто подтвердит "критичность", смогут бронировать работников в год.

Дмитрий Кисилевский, член парламентского комитета по экономическому развитию , отметил, что необходимость пересмотра критериев возникла, поскольку были замечены случаи злоупотреблений, в частности резкое увеличение работников или снижение заработной платы до минимальной.

Заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль отметила, что для сохранения статуса критически важного предприятия компании должны отвечать ряду новых требований, в частности:

средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен в месяц

отсутствие налоговых долгов

Предприятия, получившие статус критичности, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с определенными критериями. При обнаружении несоответствий статус критичности может быть отменен.

Если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тысяч гривен ежемесячно, компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, в следующие шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

Перебронирование за 72 часа

После 28 февраля руководители критически важных предприятий должны перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Действие".

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua. рассказала, что военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование от 28 февраля 2025 года и, соответственно, отсрочку, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Бронирования, которые были реализованы с 1 декабря 2024 года уже по новым правилам согласно постановлению Кабмина №1332, действуют на соответствующий срок.

По постановлению Кабмина №1332 предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего сообщения средствами портала "Действие" в произвольной форме.

После этого предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал “Действие”. В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах.

“У разі, якщо військовозобов'язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Также президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает, среди прочего, бронирование энергетиков, работников водоканалов и ЖКХ.

В частности, предоставляется возможность бронирования от мобилизации для "военнообязанных работников субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованной поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами в объемах не более 75 процентов от общего количества военнообязанных работников.

Также указаны:

предприятия и организации, уполномоченные Минобороны на осуществление оборонных закупок и заключение государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;

предприятия, имеющие договора с воинскими частями ВСУ, другими военными формированиями, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (снабжение) товаров, выполнения работ и услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Министерством обороны;

производители электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, разрушенные или поврежденные вследствие вооруженной агрессии РФ. В частности, по ним не будут применяться критерии отсутствия задолженности по уплате налогов.

Кто имеет право на отсрочку

По словам адвоката Екатерины Анищенко, студенты и родители троих и более детей могут автоматически продлить отсрочку, если с их военно-учетными документами все в порядке.

"Опять же это для тех, кто является студентом и кто является отцом трех и более детей, но опять же отцом трех и более детей за одной матерью. Если мамы разные, то там будут вопросы, и здесь может быть стоп", — говорится в сообщении.

Однако важно учитывать, что родители должны быть официально зарегистрированы в качестве опекунов всех детей от одной матери. Адвокат советует не полагаться на слово "автоматически" и самостоятельно обновлять данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в ТЦК обязательно.

Кроме того, теперь ТЦК будут тщательнее проверять нотариальные заявления на отсрочку по уходу за родными с инвалидностью. Военнослужащие будут запрашивать информацию в государственных органах о возможных других родственниках, которые могут осуществлять уход.

Право на отсрочку от мобилизации также имеют:

родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

при особых обстоятельствах; граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины (речь идет о тех, кто был в российском плену);

мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

III группы; работники критических предприятий;

работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

работники государственных органов;

лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или удерживает лиц с инвалидностью I или II группы);

· лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Отсрочка для студентов

Напомним, в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование.

Таким образом, по закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

Также не могут мобилизовать:

студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

аспирантов (бюджет или контракт), обучающихся по дневной или дуальной форме;

докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Чтобы получить отсрочку, студенту необходима справка об обучении по ЕГЭБО, которая дает право на отсрочку. Ее можно получить в учебном заведении. Документ должен иметь гербовую печать и быть издан специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится по дневной форме, и прописана дата завершения обучения.

Уже в ТЦК, согласно этой справке, студенту могут оформить отсрочку. Для этого потребуются и дополнительные документы, например паспорт и идентификационный код.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua отметила, если студент был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования (вместо возобновления на учебе), он будет считаться нарушающим последовательность образования и соответственно теряющим право на отсрочку.

Также теряют право на отсрочку студенты иностранных учебных заведений.

Продолжение отсрочки

Военнообязанным, которые оформили отсрочку онлайн, нужно будет 8 февраля снова зайти в приложение "Резерв+" и нажать "Оформить отсрочку". Тогда срок продлится еще на три месяца.

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила, на какой срок предоставляется отсрочка и как продолжается согласно постановлению КМУ №560 в новой редакции.

Тарасенко отметила, что истек срок, на который предоставлена отсрочка, не означает мобилизацию. Если право на отсрочку существует и дальше, то с истечением срока можно снова оформить отсрочку.

Срок, на который предоставляется отсрочка:

забронированные – срок, определенный в документах о бронировании

лица с инвалидностью – на весь срок действия инвалидности

лица, признанные временно непригодными – срок временной непригодности, указанный в заключении ВЛК (не более 12 месяцев)

госслужащие (пп. 16-23 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") – на срок пребывания в должности

другие военнообязанные, имеющие право на отсрочку (п. 24 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") – срок, определенный законодательством для соответствующего основания

соискатели образования, докторанты, интерны – на семестр, но не более чем на 6 месяцев

научные, научно-педагогические, педагогические работники учебных заведений – до завершения учебного года

члены семьи пропавших без вести или погибших на войне, Героев Украины, Революции Достоинства – на срок действия соответствующих оснований

Всем остальным – срок действия соответствующих оснований, но не больше, чем срок проведения мобилизации.

Как пояснила Тарасенко, отсрочка продолжается автоматически для тех, на кого распространяется общее правило, то есть всех, кроме указанных выше.

Для тех, для кого предусмотрено автоматическое продление отсрочки, само слово "автоматически" означает, что нет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия – ни со стороны военнообязанного, ни со стороны комиссии.

Кто получит 100% "брони"

Правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.

Согласно сообщению Минздрава, изменения в бронирование во время действия военного положения ввели постановлением правительства № 36 от 14.01.2025 года.

Следовательно, подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы):

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности

заведений общественного здоровья

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центрам крови

Для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.

"Также право на 100% бронирование получили все военнообязанные, занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – уточнили в сообщении.

Отмена отсрочки

Также, как сообщает Судебно-юридическая газета, автоматически оформленная через "Резерв+" отсрочка будет автоматически упразднена в случае выявления отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия.

Это предполагают изменения, внесенные Кабмином постановлением №1558 от 31 декабря 2024 года в Порядок проведения призыва, утвержденный постановлением №560.

В то же время, согласно внесенным изменениям в пункт 59 Порядка, если данные в государственных реестрах свидетельствуют о том, что вы больше не можете пользоваться отсрочкой, то отсрочка будет отменена автоматически.

Также внесенными постановлением №1558 изменениями предусмотрено, что информацию о том, есть ли у человека отсрочка от армии, сразу же записывают в специальную базу данных. Это происходит в тот день, когда человек получает документ об отсрочке или когда ему посылают сообщение о том, что отсрочка отменена. Сообщения могут отправлять на почту, электронную почту или через приложение "Резерв+".

Если система, объединяющая все данные о военнообязанных (Единый государственный реестр), не может автоматически подтвердить, что человек имеет право на отсрочку, то военкомат (ТЦК) свяжется с этим человеком, чтобы он направил соответствующие документы для продления ранее предоставленной отсрочки.

Как получить отсрочку от мобилизации

Для получения отсрочки от мобилизации в Украине в 2025 году необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие право на это. При отсутствии таких документов отсрочка не предоставляется.

Изменения в законодательстве также предусматривают новый порядок бронирования работников, который осуществляется Министерством обороны Украины вместо Министерства экономики.

Некоторым категориям военнообязанных для этого не нужно идти в ТЦК и СП, например отсрочка в "Резерв+" доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.

Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда рассказал, что для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, чего ожидать военнообязанным украинцам в феврале.

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