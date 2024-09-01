Отсрочка от мобилизации для аспирантов: кто имеет право и как оформить

По новым мобилизационным правилам права на отсрочку лишили несколько категорий мужчин, обучающихся в аспирантуре.

После начала полномасштабной войны в Украине и объявления мобилизации значительно увеличилось количество военнообязанных мужчин, использующих систему образования для того, чтобы избежать призыва на воинскую службу. Поэтому Министерство образования и науки Украины ужесточило требования для желающих продолжать обучение в аспирантуре. Нововведения позволят "отсеять" уклонистов от тех, кто действительно хочет посвятить свою профессиональную жизнь науке.

Кто из аспирантов сохранил право на отсрочку от мобилизации и как ее оформить – читайте в материале ТСН.ua.

Какие аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации

Согласно обновленным правилам мобилизации право на отсрочку имеют студенты и аспиранты без ограничения возраста, получающие первое высшее образование или повышающие уровень образования по предварительно полученной специальности и обучающиеся на дневной или дуальной форме.

Итак, по закону право на отсрочку потеряли:

соискатели второго и третьего высшего образования;

те, кто учится заочно.

Новые правила поступления в аспирантуру

Министерство образования и науки 24 июня 2024 года изменило правила поступления в аспирантуру. В частности, значительно сократили количество мест дневной формы обучения и повысили проходной балл. Все места для аспирантов дневной формы обучения сделали бюджетными.

Поступить в аспирантуру на контракт теперь можно только на заочную форму обучения, что не дает права на отсрочку от мобилизации.

Еще одно нововведение 2024 года – обязательная сдача единого вступительного экзамена для будущих аспирантов, в который вошли тесты по иностранному языку и логике.

Требования для поступления в аспирантуру ужесточили намеренно, чтобы не допустить использование системы высшего образования как инструмента для уклонения от мобилизации и одновременно облегчить получение ученой степени теми, кто действительно хочет заниматься наукой.

Что делать аспиранту для получения отсрочки

Следует отметить, что отсрочку от мобилизации могут получить те аспиранты, которые уже сдали вступительные экзамены и фактически зачислены на дневную форму обучения (т.е. в учебном заведении уже издан приказ о зачислении).

Это означает, что тех мужчин, которые подали заявление на поступление в аспирантуру, или только что сдали экзамены, могут мобилизовать, если в учебном заведении еще нет приказа об их зачислении на обучение.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, аспиранту необходимо:

Получить в учебном заведении справку об обучении в аспирантуре на дневной или дуальной форме. Подать заявление о предоставлении отсрочки в ТЦК, где аспирант состоит на воинском учете вместе со справкой из учебного заведения.

Обратите внимание, что предоставление отсрочки от мобилизации не освобождает аспирантов от соблюдения требований мобилизационного законодательства. Независимо от наличия отсрочки, они должны своевременно обновлять военно-учетные данные и проходить ВЛК с установленной правилами периодичностью.

Напомним, некоторые украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации без визита в ТЦК с помощью "Резерв+". В частности, такая возможность появится у многодетных родителей, людей с инвалидностью и студентов.

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