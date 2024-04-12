Отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей: у кого есть право – полный список

В законе о мобилизации было учтено предложение предоставить право на отсрочку аспирантам, получающим образование по любой форме обучения.

Новый закон о мобилизации предусматривает отсрочку от военной службы для некоторых категорий студентов и преподавателей, в том числе для аспирантов, получающих образование как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Право на отсрочку по новому закону

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования , которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании"

, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании" докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих степень; педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В парламенте отметили, что при принятии нового закона о мобилизации было учтено предложение нардепов-членов профильного комитета предоставить право на отсрочку аспирантам, обучающимся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения.

Напомним, парламент 11 апреля принял законопроект №10449 о мобилизации в целом. Он вступит в силу через месяц после подписания президентом Владимиром Зеленским. ТСН.ua пояснил, что предусматривает принятый закон – коротко об основных положениях, а также важных нормах, которые отклонили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый закон о мобилизации – разбор от ТСН! Что изменилось для военнообязанных!

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