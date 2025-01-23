Отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей: в Минобороны разъяснили новые правила

Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку.

Правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей разъяснили в Минобороны. Так, согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 года №1558, отсрочка от мобилизации предоставляется студентам профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интернам и докторантам на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Раньше этот срок составлял три месяца.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Преподаватели будут иметь отсрочку до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа (если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего заведения). Для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0.75, что подтверждается учебными планами заведения", – отметили в Министерстве обороны.

Важно знать, что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку. Изменения в постановлении направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые раньше должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.

Напомним, что мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается. Об этом сообщили в Минобразования.

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