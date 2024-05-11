Отсрочка от мобилизации для "взрослых" студентов: кому разрешат продолжить обучение

Студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации независимо от возраста, но есть один нюанс.

Новый закон о мобилизации №10449 вступит в силу уже 18 мая. Будут ли после этого военнообязанные мужчины иметь право на отсрочку от мобилизации на основании зачисления на дневную форму обучения? Но будут ли при поступлении в учебное заведение обновить военно-учетные данные в ТЦК?

На эти вопросы ответила юрист Елена Насеко.

"В соответствии с изменениями, которые в ближайшее время будут внесены Законопроектом № 10449 в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании" (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта), а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру", – объяснила юрист.

Это означает, что законом не предусмотрено ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов по возрасту. Критерием является лишь последовательность получения образования.

То есть, любой военнообязанный человек, имеющий только школьное образование, может поступить на дневную форму обучения в колледж, техникум или институт и получить отсрочку от мобилизации для завершения обучения.

Если мужчина уже имеет профессию (например, окончил техникум), он может получить отсрочку от мобилизации в случае продолжения обучения по этой же специальности и получения нового уровня образования (например, в университете).

"Однако, необходимо иметь в виду, что юридически оформить данную отсрочку в связи с зачислением на обучение будет невозможно без обновления его персональных данных путем личной явки в ТЦК и СП или другим путем. Кроме того, как показывает практика, приемные комиссии учебных заведений требуют от абитуриентов предъявлять именно актуальные данные по ТЦК и СП (а не устаревшие, которые ранее пропускали)", — добавила Елена Насеко.

Юрист пояснила, что согласно действующему законодательству учебные заведения не будут иметь права зачислять на обучение абитуриентов без наличия обновленных военно-учетных документов.

"То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП в любом случае неизбежно", — подытожила Елена Насеко.

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