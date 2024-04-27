Отсрочка от мобилизации: кто может претендовать и какие документы нужно подавать

Юрист ответила на самые распространенные вопросы по оформлению отсрочки от мобилизации.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва.

Кто может ее получить и какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации, рассказала юрист Диана Скумадчук.

Какие категории граждан имеют основания для отсрочки от мобилизации?

лица, забронированные государственными органами власти, ОМС, а также другими частными предприятиями порядке установленном действующим законодательством;

лица, обучающиеся на дневной форме обучения, то есть студенты и аспиранты;

лица, у которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и нуждается в постоянном уходе за собой;

лица, воспитывающие самостоятельно малолетнего или несовершеннолетнего ребенка до 18 лет;

лица, имеющие на своем иждивении совершеннолетнего ребенка, у которого имеется инвалидность 1 или 2 группы;

другие категории военнообязанных лиц.

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Юрист отметила, что вышеперечисленный список не содержит всех юридических оснований для предоставления отсрочки от мобилизации, поскольку они время от времени могут изменяться. Поэтому всегда следует обращаться именно к ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с учетом всех последних изменений этого закона.

Какие документы нужны для отсрочки от мобилизации?

Диана Скумадчук предупреждает, что в зависимости от имеющегося юридического основания, дающего право на отсрочку, будет различаться конкретный перечень документов, которые необходимо подавать.

Для студентов и аспирантов:

справки, подтверждающие его обучение в соответствующем вузе или научном учреждении, студенческий билет, справку о зачислении и т.п.;

Для забронированных работников:

выписка из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года (обычно оно предоставляется по месту работы);

По состоянию здоровья: