Отсрочка от мобилизации: кто может претендовать и какие документы нужно подавать

Юрист ответила на самые распространенные вопросы по оформлению отсрочки от мобилизации.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва.
Кто может ее получить и какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации, рассказала юрист Диана Скумадчук.
Какие категории граждан имеют основания для отсрочки от мобилизации?
- лица, забронированные государственными органами власти, ОМС, а также другими частными предприятиями порядке установленном действующим законодательством;
- лица, обучающиеся на дневной форме обучения, то есть студенты и аспиранты;
- лица, у которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и нуждается в постоянном уходе за собой;
- лица, воспитывающие самостоятельно малолетнего или несовершеннолетнего ребенка до 18 лет;
- лица, имеющие на своем иждивении совершеннолетнего ребенка, у которого имеется инвалидность 1 или 2 группы;
- другие категории военнообязанных лиц.
Юрист отметила, что вышеперечисленный список не содержит всех юридических оснований для предоставления отсрочки от мобилизации, поскольку они время от времени могут изменяться. Поэтому всегда следует обращаться именно к ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с учетом всех последних изменений этого закона.
Какие документы нужны для отсрочки от мобилизации?
Диана Скумадчук предупреждает, что в зависимости от имеющегося юридического основания, дающего право на отсрочку, будет различаться конкретный перечень документов, которые необходимо подавать.
Для студентов и аспирантов:
- справки, подтверждающие его обучение в соответствующем вузе или научном учреждении, студенческий билет, справку о зачислении и т.п.;
Для забронированных работников:
- выписка из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года (обычно оно предоставляется по месту работы);
По состоянию здоровья:
- справка о результатах медицинского осмотра военнообязанного, выдаваемая ЛКК или МСЭК, документы о подтверждении инвалидности с детства (например, удостоверение) и т.д.
Ранее мы писали, кто после принятия нового закона о мобилизации потеряет отсрочку и какие изменения для ее получения.
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