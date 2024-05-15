Отсрочка от мобилизации по содержанию детей: кто имеет право, какие условия

В частности, право на отсрочку имеют родители даже совершеннолетнего ребенка при наличии у него инвалидности I или II групп.

Закон о мобилизации в Украине предусматривает право на отсрочку от военной службы для военнообязанных мужчин и женщин, имеющих на содержании от трех детей или ребенка с инвалидностью. Однако это не весь список тех категорий людей, которые могут претендовать на отсрочку на основании содержания детей.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации на основании содержания детей – читайте на ТСН.ua.

Право на отсрочку имеют:

женщины и мужчины, на содержании которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. В то же время, такое право не предоставляется тем, у кого есть задолженность по уплате алиментов, превышающая общую сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщина или мужчина, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка в возрасте до 18 лет по решению суда;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка с тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находится ребенок, являющийся совершеннолетним лицом с инвалидностью I или II групп;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или лишенный родительской опеки в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу.

Отсрочка от мобилизации, если есть 3 детей – как оформить

Также читайте Отсрочка по мобилизации по уходу: как оформить и кто может это сделать

Для получения отсрочки родители должны подать заявление в ТЦК и СП с пакетом необходимых документов, подтверждающих семейное положение и количество детей. Это могут быть свидетельства о рождении детей или документы, подтверждающие усыновление или опеку.

Заметим, что отсрочка от мобилизации предоставляется только при подтверждении того, что учтенный возраст самого младшего ребенка еще не достиг возрастного предела для призыва на военную службу – то есть 18 лет. Если же после подачи заявления обстоятельства семьи изменились и ребенок достиг соответствующего возраста, родители должны уведомить об этом ТЦК, чтобы не нарушить закон.

Как подтвердить содержание трех и более детей

Под "содержанием трех и более детей" подразумевается факт отцовства или опеки над тремя и более детьми, а также предоставление им материальной и физической поддержки, включая содержание, образование, медицинский уход.

Чтобы подтвердить факт содержания трех и более детей, нужно:

если мужчина не проживает со своим ребенком (детьми) – предоставить документы, подтверждающие факт содержания такого ребенка (детей): решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей); справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размере уплаты таких алиментов и т.п.;

– предоставить документы, подтверждающие факт содержания такого ребенка (детей): решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей); справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размере уплаты таких алиментов и т.п.; если мужчина проживает со своим ребенком (детьми), но разведен с их матерью – предоставить свидетельства о рождении троих и более детей; решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом, или решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом, или удостоверение отца многодетной семьи;

– предоставить свидетельства о рождении троих и более детей; решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом, или решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом, или удостоверение отца многодетной семьи; если это усыновленные дети – предоставить свидетельства о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство о регистрации брака. Само решение суда об усыновлении детей подтверждает факт содержания этих детей.

Напомним, ТСН.ua собрал в одном материале все о видах отсрочок от мобилизации с пояснениями, у кого есть право на отсрочку и кто может потерять его.

Читайте также: