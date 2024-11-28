Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья: как получить — объяснение юристов

Прежде всего, необходимо пройти медицинский осмотр военно-врачебной комиссией и получить ее заключение.

Во время мобилизации в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от призыва в армию по состоянию здоровья.

Специалисты юридической компании "INSEININ" объяснили, при каком условии это можно сделать.

Прежде всего, необходимо пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и получить ее заключение.

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Лица, признанные пригодными или ограниченно пригодными к военной службе, подлежат мобилизации на военную службу.

В случае получения заключния о непригодности военнообязанный подлежит исключению из военного учета.

При получении заключения о временной непригодности с пересмотром можно получить отсрочку на основании абзаца 3 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сначала каждый военнообязанный должен:

пройти осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

при необходимости человека должны осмотреть врачи других специальностей;

также военнообязанный должен предоставить медицинскую карту или другие медицинские документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.

После этого врачи должны принять решение о степени пригодности к военной службе на основании критериев, установленных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Для оформления отсрочки необходимо получить заключение ВЛК о временной негодности или о негодности с исключением из учета.

Напомним, в приложении "Резерв+" теперь можно подать заявку на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих троих и более детей.

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