Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья: как получить — объяснение юристов

Прежде всего, необходимо пройти медицинский осмотр военно-врачебной комиссией и получить ее заключение.
Во время мобилизации в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от призыва в армию по состоянию здоровья.
Специалисты юридической компании "INSEININ" объяснили, при каком условии это можно сделать.
Прежде всего, необходимо пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и получить ее заключение.
Лица, признанные пригодными или ограниченно пригодными к военной службе, подлежат мобилизации на военную службу.
В случае получения заключния о непригодности военнообязанный подлежит исключению из военного учета.
При получении заключения о временной непригодности с пересмотром можно получить отсрочку на основании абзаца 3 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Сначала каждый военнообязанный должен:
- пройти осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;
- при необходимости человека должны осмотреть врачи других специальностей;
- также военнообязанный должен предоставить медицинскую карту или другие медицинские документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.
После этого врачи должны принять решение о степени пригодности к военной службе на основании критериев, установленных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Для оформления отсрочки необходимо получить заключение ВЛК о временной негодности или о негодности с исключением из учета.
Напомним, в приложении "Резерв+" теперь можно подать заявку на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих троих и более детей.
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