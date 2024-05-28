Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья: полный список болезней

Узнайте перечень заболеваний, с которыми военнообязанного могут освободить от службы.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Приказом Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года, определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВЛК о непригодности и освобождении от мобилизации.

С какими болезнями не мобилизуют во время военного положения, говорится в материале Фактов ICTV.

Новым законом о мобилизации отменен статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь в Украине больше не действует такой статус, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода пригодности к военной службе:

пригодный;

непригоден.

Так, лица, имевшие статус ограниченно подходящего, должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет предоставлен новый вывод.

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе военнослужащих, военнообязанных, призывников и резервистов. Если у человека есть заболевание из перечня болезней, то он может быть освобожден от мобилизации.

Инфекционные и паразитарные болезни, освобождающие от мобилизации

Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме лёгких);

тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;

ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Выявленные инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.), являются основанием для решения ВЛК о временной негодности и необходимости лечения.

При выявлении других инфекционных и паразитарных болезней ВЛК может признать военнообязанного ограниченно пригодным или отсрочить его мобилизацию для прохождения лечения.

Новообразования, освобождающие от мобилизации

Онкологические заболевания могут являться причиной для признания негодности только в тяжелых случаях со значительным нарушением функций организма:

злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;

онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), что прогрессируют;

доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма.

Военнообязанные после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований, признаются временно непригодными, нуждающимися в лечении, отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей.

Военнообязанные, в которых диагностированы новообразования (злокачественные или доброкачественные) в фазе длительной устойчивой ремиссии после проведенного специфического лечения во время военного состояния признаются пригодными.

Болезни крови и кроветворных органов, освобождающих от мобилизации

В большинстве случаев военнообязанные с заболеваниями крови и кроветворных органов признаются пригодными, ограниченно пригодными и непригодными.

Военнообязанные после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения признаются временно непригодными.

Полностью непригодными становятся только те лица, чье состояние диагностируется как быстро прогрессивное и декомпенсированное (со значительным нарушением функций органов и систем).

К перечню болезней крови и кроветворных органов относятся:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ, освобождающих от мобилизации

Патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций.

С умеренными нарушениями функций мужчин признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Также военнообязанных могут признать временно непригодными, если есть состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы и приравненных состояний.

К таким болезням относятся:

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и т.д.

Расстройства психики и поведения, освобождающие от мобилизации

Военнообязанного признают непригодным к военной службе с исключением из военного учета за тяжело и умеренно выраженные стойкие психические расстройства:

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы, освобождающие от мобилизации

Военнообязанные с патологиями нервной системы признаются непригодными к военной службе в случаях со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.

Болезни глаза, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются имеющие:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Временно непригодными (требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей) люди с состоянием после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Следует отметить, что полностью пригодными для прохождения военной службы признаются лица, у которых диагностировано:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия; аномальная трихромазия любого типа.

Болезни уха, освобождающие от мобилизации

Большинство болезней уха является основанием для признания лица годным или непригодным в период военного положения.

Непригодными военнообязанные могут быть признаны в случае обнаружения таких болезней:

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются лица, у которых диагностированы:

сердечную недостаточность II-Б-III стадии;

гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания, освобождающие от мобилизации

ВЛК признает непригодными к военной службе с исключением из военного учета тех, у кого диагностирован:

стенозы гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения, освобождающие от мобилизации

Мобилизации в период военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни ЖКТ в тяжелой форме со значительным нарушением функций:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются лица, у которых подтверждено:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатку обычную;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическую эритродермию.

Со всеми другими кожными заболеваниями ВЛК принимает решение о годности или временной негодности в период действия военного положения.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, освобождающие от мобилизации

Решение ВЛК о непригодности к военной службе принимается, если диагностированы следующие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и другие).

Болезни мочеполовой системы, освобождающие от мобилизации

По решению ВЛК по военному учету исключаются лица, страдающие такими патологиями мочеполовой системы:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Пороки развития и хромосомные нарушения, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и последствия действия внешних причин, освобождающих от мобилизации

Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия влияния внешних травмирующих факторов со значительными нарушениями функций:

любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);

термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;

отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Напомним, в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации действуют новые правила разглашения повесток. Правительство четко прописало, кто и где имеет право вручить повестку, порядок вручения, отказ и содержание такого документа. Детальнее — по ссылке.

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