Отсрочка от мобилизации "в два клика": Минобороны анонсировало расширение функций "Резерв+"

Некоторые украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации без визита в ТЦК с помощью приложения "Резерв+".

Минобороны планирует превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. Функционал приложения будут расширять постепенно. В частности, в ближайшее время некоторые украинцы получат возможность оформить с помощью приложения отсрочку от мобилизации и ряд других услуг.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine.

По словам чиновницы, в "Резерв+" появится возможность оформить отсрочку от мобилизации для трех категорий украинцев:

многодетных родителей;

людей с инвалидностью;

студентов дневной формы обучения.

Кроме этого, Минобороны планирует добавить еще ряд важных функций:

онлайн-рекрутинг – позволит подписать контракт или мобилизоваться "в два клика".

добавление фотографии к электронному военно-учетному документу.

онлайн-направление на ВЛК.

Екатерина Черногоренко отметила, что электронные направления на военно-врачебную комиссию начнут отправлять уже осенью этого года.

"Есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", – подчеркнула замминистра.

Приложение является популярным инструментом среди украинцев для получения доступных услуг ТЦК, который позволяет не стоять в очередях и экономить время. За три месяца с начала работы, в приложении зарегистрировались более 3,2 млн украинцев. Ежедневно "Резерв+" пользуется около 100 тысяч человек.

Напомним, ряд категорий военнообязанных граждан потерял право на отсрочку от мобилизации. Однако одна категория, которой не было в законе, наоборот теперь может получить отсрочку.

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