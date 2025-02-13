Отсрочка от мобилизации: в Минобороны прокомментировали изменения в "Резерв+"

Когда военнообязанный подает запрос в приложении "Резерв+", реестр "Оберіг" запрашивает его данные в других реестрах, чтобы подтвердить основание для отсрочки. Наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени.

Так, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко ответила на вопросы пользователей о невозможности в некоторых случаях продлить отсрочку автоматически.

Почему продлить отсрочку автоматически стало проблематично

"Постановление правительства №560 в пункте 59 предусматривает автоматическое продление "при наличии технической возможности", и мы активно работаем над его обеспечением. Чтобы все отсрочки в "Резерв+" продолжались автоматически", — отметили в Минобороны.

Люди с инвалидностью имеют отсрочку на три месяца, а не на год

Также замминистра обороны объяснила, почему люди с инвалидностью имеют отсрочку на три месяца, а не на год, как было раньше.

По ее словам, отсрочка продолжается до конца объявленной мобилизации. Военное положение и мобилизация продлевают каждые 90 дней новым указом, поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.

"Люди с пожизненной инвалидностью, имеющие пенсионное удостоверение, могут больше не беспокоиться — их отсрочки в "Резерв+" будут продолжаться автоматически во время каждого продолжения мобилизации. Если сохранится основание в реестре Пенсионного фонда. Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной для всех людей с инвалидностью",

Почему нельзя продлить студенческую отсрочку до конца семестра

"В каждом ЗВО – свой график учебного процесса, что усложняет предоставление отсрочок до конца семестра. А четкого определения семестра в законодательстве пока нет", – пояснила она.

Поэтому в "Резерве+" отсрочка предоставляется до конца мобилизации. После этого, если студент продолжает обучение, отсрочка продолжается автоматически

Напомним, совет поддержал продление срока прохождения ВЛК "ограниченно пригодным". Так что срок прохождения ВЛК продлили до 5 июня 2025 года. Решение поддержали 313 народных депутатов.

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