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Отсрочка от мобилизации для духовенства: сколько священников в Украине имеют бронирование
В Украине забронировали от мобилизации 6,5 тыс. священников, но представители УПЦ МП не смогут получить бронирование.
В Украине от мобилизации забронировано 6,5 тыс. священнослужителей.
Об этом сообщил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает «Интерфакс-Украина».
По его данным, из 35 тыс. существующих в Украине религиозных организаций к критической инфраструктуре отнесено сейчас чуть более 10 тыс.
«Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, работающие в этих религиозных организациях, могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Таких забронированных священников — 6,5 тыс.», — сказал Еленский.
В то же время он подчеркнул, что религиозные организации, относящиеся к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), не могут становиться стратегическими, а их священники — получить бронирование
Еленский отметил, что согласно социологическим исследованиям, 25% опрошенных украинцев считают, что священники должны служить в армии так же, как и все остальные мужчины. Еще 44% считают, что для духовенства должны быть исключения, в том числе священники не могут быть комбатантами.
Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в мае утвердила обновленный перечень из 10922 религиозных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики.
Ранее в ТЦК рассказали, мобилизуют ли клириков УПЦ Московского патриархата.