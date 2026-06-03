Отсрочка от мобилизации для духовенства: сколько священников в Украине имеют бронирование

Должны священники воевать / © Pixabay

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В Украине от мобилизации забронировано 6,5 тыс. священнослужителей.

Об этом сообщил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, передает «Интерфакс-Украина».

По его данным, из 35 тыс. существующих в Украине религиозных организаций к критической инфраструктуре отнесено сейчас чуть более 10 тыс.

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«Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, работающие в этих религиозных организациях, могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Таких забронированных священников — 6,5 тыс.», — сказал Еленский.

В то же время он подчеркнул, что религиозные организации, относящиеся к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), не могут становиться стратегическими, а их священники — получить бронирование

Еленский отметил, что согласно социологическим исследованиям, 25% опрошенных украинцев считают, что священники должны служить в армии так же, как и все остальные мужчины. Еще 44% считают, что для духовенства должны быть исключения, в том числе священники не могут быть комбатантами.

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в мае утвердила обновленный перечень из 10922 религиозных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики.

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