- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 2 мин
Отсрочка от мобилизации: как и кому следует воспользоваться новой опцией в "Резерв+"
В приложении «Резерв+» заработала новая категория отсрочки.
Супруги с инвалидностью I или II группы могут получить отсрочку от мобилизации. В приложении «Резерв+» доступна новая отсрочка — для супругов, где у одного из партнеров есть инвалидность.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
С 5 августа в мобильном приложении «Резерв+» появилась новая возможность получить отсрочку от мобилизации — ее могут оформить пары, в которых один из супругов имеет инвалидность I или II группы.
Для оформления такой отсрочки система автоматически проверяет наличие информации об инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы или в реестре Пенсионного фонда. Также обязательным условием является наличие официальной записи о браке в ДРАЦС.
Процесс подачи максимально упрощен: достаточно зайти в приложение «Резерв+», нажать на меню (три точки) на главном экране, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку» и затем указать соответствующую категорию. Результат рассмотрения запроса поступает посредством оповещения.
С момента запуска функционала в ноябре прошлого года уже 40% всех отсрочок оформляются именно через «Резерв+».
Этот цифровой сервис был запущен Министерством обороны по партнерству с Министерством социальной политики, Министерством юстиции и Пенсионным фондом при поддержке BRDO, Федерального министерства обороны Германии, ЕС и эстонской Академии электронного управления (в рамках проекта DT4UA).
Напомним, уже говорилось, что в Интернете распространилась информация о массовой отмене отсрочок от мобилизации после 7 августа. Но она не имеет оснований.