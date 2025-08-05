Отсрочка от мобилизации: как и кому следует воспользоваться новой опцией в "Резерв+"

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

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Супруги с инвалидностью I или II группы могут получить отсрочку от мобилизации. В приложении «Резерв+» доступна новая отсрочка — для супругов, где у одного из партнеров есть инвалидность.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

С 5 августа в мобильном приложении «Резерв+» появилась новая возможность получить отсрочку от мобилизации — ее могут оформить пары, в которых один из супругов имеет инвалидность I или II группы.

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Для оформления такой отсрочки система автоматически проверяет наличие информации об инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы или в реестре Пенсионного фонда. Также обязательным условием является наличие официальной записи о браке в ДРАЦС.

Процесс подачи максимально упрощен: достаточно зайти в приложение «Резерв+», нажать на меню (три точки) на главном экране, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку» и затем указать соответствующую категорию. Результат рассмотрения запроса поступает посредством оповещения.

С момента запуска функционала в ноябре прошлого года уже 40% всех отсрочок оформляются именно через «Резерв+».

Этот цифровой сервис был запущен Министерством обороны по партнерству с Министерством социальной политики, Министерством юстиции и Пенсионным фондом при поддержке BRDO, Федерального министерства обороны Германии, ЕС и эстонской Академии электронного управления (в рамках проекта DT4UA).

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Напомним, уже говорилось, что в Интернете распространилась информация о массовой отмене отсрочок от мобилизации после 7 августа. Но она не имеет оснований.

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