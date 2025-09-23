Отсрочка от мобилизации: как оформить уход за женой с инвалидностью

Отсрочку от мобилизации могут получить мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью / © ТСН.ua

Реклама

Во время полномасштабной войны в Украине многие военнообязанные мужчины ищут законные основания для отсрочки от мобилизации. Одним из таких оснований может быть уход за близким человеком, имеющим инвалидность. Распространяется ли это правило на жену с 3 группой инвалидности и как поступить, если в ТЦК отказались оформлять отсрочку, рассказал адвокат Геннадий Капралов в интервью УНИАН.

Что говорит закон об отсрочке

По словам адвоката, военнообязанный мужчина может оформить отсрочку от призыва, если его жена имеет инвалидность. Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не содержит уточнений по группе инвалидности — в нем не указано, что инвалидность должна быть только первой или второй группой.

Следовательно, 3 группа инвалидности у жены также является законным основанием.

Реклама

Какие документы нужны для оформления отсрочки

Чтобы оформить отсрочку, необходимо собрать пакет документов.

Вот основной список:

Свидетельство о браке: Этот документ подтверждает родственную связь между военнообязанным мужем и его супругой.

Это медицинский документ, выданный медико-социальной экспертной комиссией, подтверждающий наличие у жены инвалидности и установленную группу.

Справка о составе семьи: Настоящий документ показывает, кто проживает вместе с военнообязанным.

Что делать, если отказывают в ТЦК

Даже если вы собрали все необходимые документы, иногда бывает, что ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки. Если такая ситуация произошла, адвокат советует потребовать в терцентре письменный отказ.

Этот документ станет вашим главным оружием в дальнейших действиях. Получив письменный отказ, вы имеете право обжаловать его в суде.

Реклама

«Если ТЦК отказывается предоставлять военнообязанному мужу отсрочку на основании того, что его жена имеет 3 группу инвалидности, и при этом с документами для оформления отсрочки все в порядке, нужно требовать письменного отказа. Затем этот документ можно обжаловать в суде. Если суд примет решение в пользу военнообязанного, ТЦК будет обязан предоставить лицу отсрочку», - подчеркнул Геннадий Капралов.

Напомним, жена военного может уйти в отпуск не по графику, а когда приехал муж. Юристы рассказали, как жене военного получить отпуск вместе с мужем.