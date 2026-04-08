Отсрочка от мобилизации: кто из военных сможет не возвращаться в службу

В Украине официально заработал механизм предоставления отсрочки от призыва для молодых военнослужащих, завершивших службу по контракту. Кабинет Министров утвердил соответствующее постановление, доработанное Министерством обороны совместно с профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Как получить отсрочку

Согласно новым правилам, граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключившие контракт с Силами обороны сроком на один год, после увольнения получают право на 12-месячную отсрочку. В течение этого периода их могут снова призвать в армию только по их собственному согласию.

По словам главы оборонного ведомства, этот шаг направлен на развитие профессиональной армии, где военная служба базируется на сознательном выборе граждан.

«Команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующее постановление — норма полностью реализована. Военные 18–25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет Министров утвердил механизм его оформления. Теперь это полноценный инструмент, работающий на практике», — заметил Федоров.

По его словам, эти новые правила уже действуют. Теперь четко понятно, как именно оформлять увольняемые в запас документы для военных этого возраста.

