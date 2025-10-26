Отсрочка от мобилизации: кто может оформить через "Резерв+", а кому следует обращаться в ЦПАУ

Резерв+ / © ТСН.ua

Реклама

С 1 ноября 2024 года в Украине вступает в силу кардинально новый механизм подачи заявлений на получение отсрочки от мобилизации. Главным изменением является то, что военнообязанные теряют возможность прямого обращения в Территориальные центры комплектования (ТЦК) для оформления этих документов. Отныне процесс полностью переходит на цифровые платформы: через государственное мобильное приложение «Резерв+» или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом пишет 24 канал

Новый подход к оформлению

Введенные Министерством обороны изменения имеют целью упростить процедуру для граждан и ощутимо уменьшить нагрузку и очереди в ТЦК. Лица, имеющие законные основания для отсрочки, могут подать соответствующее заявление в электронном виде через «Резерв+». Если же лицо не имеет всех необходимых электронных документов или сталкивается с техническими сложностями, необходимо обратиться в ближайший ЦПАУ.

Реклама

Кто получает отсрочку онлайн в «Резерв+»

На данный момент приложение поддерживает оформление девяти основных категорий отсрочек. К ним относятся:

Лица, имеющие подтвержденную инвалидность.

Временно непригодные к военной службе (при наличии электронного заключения ВВК).

Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей в зарегистрированном браке).

Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетних детей, имеющих І или ІІ группу инвалидности.

Лица, состоящие в браке с человеком с І или ІІ группой инвалидности.

Родители, у которых второй из супругов является военнослужащим, и которые имеют на иждивении ребенка до 18 лет.

Студенты дневной/дуальной формы обучения, а также докторанты, аспиранты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие на основном месте работы с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Министерство обороны обещает постепенно расширять этот список. В ближайшее время планируется добавить возможность оформления отсрочки для одиноких родителей и лиц, осуществляющих уход за инвалидами.

Важное предупреждение: Если в электронных реестрах отсутствует необходимая актуальная информация или предоставленные документы признаны устаревшими, гражданину придется лично обратиться в ЦПАУ для обновления учетных данных.

Категории, которые оформляются через ЦПАУ

Реклама

Центры предоставления административных услуг обслуживают все те же категории отсрочек, что и «Резерв+», а также дополнительные, которые пока не интегрированы в электронное приложение.

К таким специфическим категориям относятся

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет (если второй из родителей исчез, находится в заключении, под арестом или лишен родительских прав).

Опекуны, попечители и патронатные воспитатели, которые занимаются воспитанием детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, или детей с инвалидностью/тяжелыми болезнями без установленной группы.

Лица, которые постоянно ухаживают за больными родственниками первой степени родства (родители, муж/жена, дети) при условии отсутствия других трудоспособных родственников.

Опекуны лиц, признанных судом недееспособными.

Граждане, чей супруг/супруга имеет III группу инвалидности, или чьи родители (или родители жены/супруга) имеют І или ІІ группу инвалидности.

Члены семьи второй или третьей степени родства, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью.

Военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или службу.

Военнослужащие, которые были освобождены из плена.

Лица, незаконно удерживаемые или лишенные свободы в результате агрессии РФ.

Родственники (родители, дети, муж/жена, братья, сестры) военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время боевых действий или выполнения долга.

Члены семей Героев Украины, которым это звание присвоено посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Министерство обороны настоятельно советует гражданам отдавать предпочтение онлайн-заявлениям через «Резерв+». Это позволяет сэкономить время, избежать очередей и значительно уменьшить влияние человеческого фактора на процесс проверки данных.

Личное обращение в ЦПАУ остается обязательным для тех, кто подает документы впервые или чья ситуация (например, опекунство или уход за больными) требует детального подтверждения бумажными документами.

Реклама

Ожидается, что до конца 2024 года Минобороны максимально усовершенствует цифровые сервисы, и большинство отсрочек, которые сейчас доступны только через ЦПАУ, будут перенесены в «Резерв+», что станет финальным шагом к полной цифровизации воинского учета.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочек от службы в армии в сервисе «Резерв+».