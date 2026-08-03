Отсрочка от мобилизации по-новому: в Минобороны объяснили важное решение правительства

Отсрочка / © Міністерство оборони

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Военнообязанные украинцы с отсрочкой от службы в ВСУ смогут ее переоформить, если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов. Соответствующие изменения принял Кабинет министров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Там пояснили, что подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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«Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка из-за учебы, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и тому подобное», — добавляют в ведомстве.

При этом будут действовать следующие правила:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене;

если решение комиссии положительное — предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг»);

если решение комиссии отрицательное — действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.

Принятые Кабмином изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств портала «Дія»;

автоматическую проверку факта пребывания человека на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки;

прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;

рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней;

ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВВК, пока комиссия не примет решение;

быстрое внесение данных в реестр «Оберіг» в течение одного календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

В Минобороны отметили, что решением правительства отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для забронированных работников, госслужащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберіг».

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Там считают, что эти изменения будут «способствовать более четкому, прозрачному и унифицированному» применению процедуры предоставления и переоформления отсрочек, а также обеспечат соблюдение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.

Раньше мы писали о том, кому автоматически продлят отсрочку, а кто должен оформлять ее заново.

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