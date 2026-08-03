- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 406
- Время на прочтение
- 2 мин
Отсрочка от мобилизации по-новому: в Минобороны объяснили важное решение правительства
Правительство изменило порядок предоставления и переоформления отсрочки от мобилизации, гарантировав сохранение действующей защиты от призыва на время рассмотрения нового заявления, которое теперь можно подать через ЦНАП или «Дію».
Военнообязанные украинцы с отсрочкой от службы в ВСУ смогут ее переоформить, если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов. Соответствующие изменения принял Кабинет министров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Там пояснили, что подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
«Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка из-за учебы, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и тому подобное», — добавляют в ведомстве.
При этом будут действовать следующие правила:
пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене;
если решение комиссии положительное — предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг»);
если решение комиссии отрицательное — действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.
Принятые Кабмином изменения также предусматривают:
возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств портала «Дія»;
автоматическую проверку факта пребывания человека на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки;
прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;
рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней;
ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВВК, пока комиссия не примет решение;
быстрое внесение данных в реестр «Оберіг» в течение одного календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.
Отсрочки для забронированных работников и госслужащих
В Минобороны отметили, что решением правительства отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для забронированных работников, госслужащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберіг».
Там считают, что эти изменения будут «способствовать более четкому, прозрачному и унифицированному» применению процедуры предоставления и переоформления отсрочек, а также обеспечат соблюдение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.
Раньше мы писали о том, кому автоматически продлят отсрочку, а кто должен оформлять ее заново.