Отсрочка от мобилизации в марте: кто и как может получить бронь по новым правилам

Бронирование от мобилизации

В марте 2026 года в Украине сохраняются февральские критерии бронирования: отныне действуют более строгие требования к уровню зарплаты и продлены сроки обработки заявок. Несмотря на это, некоторые предприятия по-прежнему могут рассчитывать на полный иммунитет для всего персонала.

Подробный гайд о том, кто имеет право на отсрочку, как получить бронь от мобилизации и какие нюансы важно учитывать в этом процессе, подготовил.

Отсрочка от мобилизации в марте: кто может получить

Отсрочка от мобилизации — официальная отсрочка от призыва на военную службу, оформляемая военнообязанным работодателем или уполномоченным органом. Для этого, согласно действующим правилам, он подает заявку через портал Действие.

В марте 2026 года бронь имеют право оформить:

госорганы и структуры госуправления;

предприятия, организации и учреждения критически важных отраслей экономики; обеспечение населения и армии;

работники предприятий критической инфраструктуры, если они выполняют задачи мобилизационной важности;

сотрудники коммунальных предприятий и поставщики критически важных услуг.

Напомним, 5 февраля правительство разрешило производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников. Это сделано для того, чтобы такие предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных специалистов в чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее президент Украины заявлял, что полное бронирование от мобилизации получат некоторые работники энергетических компаний и коммунальных служб, вовлеченные в устранение последствий российских ударов по инфраструктуре. Однако официального документа на этот счет пока нет.

Отметим, что с февраля действуют обновленные правила бронирования работников, а именно установлен новый минимальный порог зарплаты. Теперь подавать на бронь можно сотрудников с доходом всего от 21617 грн (ранее было 20 000 грн).

Сколько времени нужно, чтобы сделать бронь от мобилизации

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок на бронирование через «Действие» снова составляет до 72 часов. Ранее действовали временные упрощения — 24 часа для критически важных предприятий.

Для большинства предприятий и организаций срок 72 часа остается официальным, но ускорить эту процедуру могут критически важные предприятия, особенно в оборонной и стратегической отраслях, а также государственные органы и предприятия с особыми режимами безопасности.

Какой формат имеет бронь от мобилизации

Сейчас бронь может быть в двух форматах — электронном и бумажном.

Если говорить о том, как выглядит бронь в Резерв+, то это электронная запись, которая отображается в приложении и подтягивается из реестра «Оберег». В «Резерве+» отображается текущий статус бронирования, сроки и основания.

Также бронь может быть в виде выписки из «Действие» — это официальный электронный документ, подтверждающий отсрочку.

Бумажная выписка выдается работодателем, заверяется подписью руководителя и печатью. Следует учитывать, что бронь в бумажном формате сама по себе не дает права на отсрочку — информация о бронировании обязательно должна быть подтверждена в электронных системах учета.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь

Согласно постановлению Кабмина №560, военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием не направляются на ВЛК на период действия отсрочки.

Можно ли уехать за границу, имея бронь

В марте продолжают действовать ограничения на выезд военнообязанных мужчин из Украины в период военного положения.

Для некоторых категорий граждан процедура пересечения границы может быть упрощена, но в то же время наличие брони не дает автоматического права на выезд — каждый случай проверяется отдельно.

Для выезда за пределы страны необходимо соблюдать общие правила пересечения границы для военнообязанных, согласованных с Минобороны и пограничной службой.

Напомним, ранее мы объясняли, могут ли мужчинам вручать повестки через их родственников.

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать где угодно: на улице, в гостиницах, торговых центрах и т.д. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.