Украина
166
6 мин

Отсрочка от мобилизации в ноябре: новые правила, автоматическое продление и ключевые изменения

Верховная Рада Украины начала процесс законодательной защиты от повторного призыва молодых военных, отслуживших по контракту. В то же время вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек.

Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

В Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации / © ТСН.ua

В начале ноября 2025 года в Украине вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.

В то же время Верховная Рада поддержала важную социальную инициативу: законопроект, предоставляющий годовую отсрочку от призыва для молодежи, которая уже отслужила по годовому контракту в период военного положения.

ТСН.ua собрал главное, что стоит военнообязанным знать о нововведениях и кому стоит ждать автоматического продления отсрочки.

Отсрочка для молодых контрактников

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13574, который предоставляет право на 12-месячную отсрочку от мобилизации военнообязанным и резервистам в возрасте 18-25 лет, передает «Судебно-юридическая практика»

Согласно документу, эта норма распространяется на тех, кто во время военного положения отслужил по годовому контракту и уволился на законных основаниях.

В парламенте разъяснили, что цель этого законопроекта обеспечить социальную защиту для молодежи и избежать их повторной мобилизации «на следующий же день».

Верховная Рада Украины начала процесс законодательной защиты от повторного призыва молодых военных, отслуживших по контракту

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», дополнив ее новой частью, которая предусматривает соответствующее право на отсрочку.

Если документ будет принят в целом, он вступит в силу после официального опубликования. Ожидается, что это решение будет способствовать повышению мотивации для заключения краткосрочных контрактов во время военного положения и улучшит условия ротации личного состава.

Новые правила оформления отсрочек в ноябре

С 1 ноября в Украине изменились правила оформления отсрочекот мобилизации.

Представитель Киевского областного ТЦК Олег Байдалюк разъяснил, что подача документов теперь осуществляется через ЦНАПы, а не напрямую в ТЦК.

«Изменится только вот эта первая цепочка относительно подачи документов. Теперь они будут подаваться гражданами не в ТЦК, а в ЦПАУ», — заявил Байдалюк.

В свою очередь, администратор ЦПАУ отсканирует документы и направит их в электронном виде в ТЦК и СП, который принимает решение.

С 1 ноября в Украине изменились правила оформления отсрочек от мобилизации

Таким образом, ЦПАУ работает как фронт-офис. После принятия решения военнообязанный получает оповещение в «Резерв+», а отметка об отсрочке автоматически появляется в его электронном военно-учетном документе.

В то же время военнообязанные могут продлить отсрочку онлайн, а именно через приложение «Резерв+».

Стоит заметить, что в «Резерв+» уже доступны 10 типов отсрочек для оформления онлайн, включая инвалидность, отцовство ребенка с инвалидностью, многодетность и статус студента/аспиранта. Этот перечень обещают расширить.

Однако, как отметил Байдалюк, принятие решения об отсрочке и его выдача остается исключительной компетенцией ТЦК. После этого данные вносятся в реестр «Оберіг», а единственным подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+» (бумажная справка отменяется).

Кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации в ноябре

В то же время новый порядок оформления отсрочек в ноябре также предусматривает их автоматическое продление благодаря системе «Резерв+, сообщает Судебно-юридическая газета.

Личное обращение в ТЦК становится ненужным, если система может подтвердить законные основания для отсрочки, а данные в реестрах являются актуальными.

В противном случае, если информация устарела или не подтверждена, военнообязанному придется обновлять свои данные через ЦПАУ.

Поэтому автоматическое продление получат:

  • люди с инвалидностью;

  • временно непригодные к военной службе;

  • родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке);

  • родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

  • родители совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

  • те кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

  • студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения в Украине;

  • лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

  • военные, освобожденные из плена.

Те, у кого есть приложение «Резерв+», получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября 2025-го — даты продления мобилизации.

В Минобороны отмечают, если отсрочка должна была продолжиться автоматически, но этого не произошло — это означает, что в реестрах отсутствуют или устаревшие данные. В таком случае нужно обновить информацию или обратиться в ЦНАП с документами для оформления отсрочки.

Чего ожидать после 5 ноября: юрист разъяснила нюансы

Адвокат Дарья Тарасенко в видеона Facebook отметила, что основания для отсрочки, которые определены законом, и пакет документов, необходимых для ее оформления, остались такими же, как и раньше.

«Перечень документов, которые надо подать, чтобы оформить свою отсрочку, также не изменился. Это постановление Кабмина №560, приложение №5 (в виде таблички). Там вы можете найти свое основание и перечень документов… С последними изменениями этот также список не изменился», — отметила Тарасенко.

В то же время юрист отметила, что нововведения касаются только двух моментов:

  • продление отсрочки, которая была предоставлена ранее;

  • оформление первоначальной отсрочки.

По словам эксперта, в новой редакции постановления Кабмина №560 предусмотрено автоматическое продление большинства отсрочек, кроме некоторых категорий граждан.

«Все отсрочки, кроме забронированных и должностных лиц, продлеваются автоматически — на основании ранее поданных документов и данных в реестре. Звучит замечательно. У кого отсрочка была оформлена до 5 ноября, ничего не нужно делать. Но этого не происходит», — отметила Дарья Тарасенко.

Как пояснила юрист, причина этому — разночтения между текстом постановления и разъяснениями Минобороны.

Эксперт отмечает, что Минобороны настаивает, что автоматически продлеваются только те отсрочки, актуальность которых подтверждена данными в реестре, что противоречит прямому тексту правительственного документа.

В то же время юрист отметила важность различать два процесса: продление и новое оформление.

«Когда мы говорим о продлении отсрочки, имеется в виду, что у человека уже есть действующая отсрочка, например, до 5 ноября, и он хочет, чтобы она действовала дальше. Если же отсрочка закончилась, допустим, в августе, и сейчас в реестре о ней нет информации, тогда речь идет не о продлении, а о новом оформлении», — объясняет эксперт.

Тарасенко отметила, что «автоматическое продление отсрочки» касается не всех и произойдет только при условии наличия актуальных данных в реестре. В противном случае, вам нужно подавать полный пакет документов заново.

Автоматическое продление отсрочки преимущественно касается тех военнообязанных, которые ранее оформляли ее онлайн через систему «Резерв+». Юрист советует проверить статус отсрочки 5 ноября тем, чья она до сих пор действует, и внимательно следить за сроками, чтобы избежать проблем.

Ранее эксперты рассказали, нужны ли все украинцы на фронте. Как отмечают специалисты, время от времени такой вопрос в информпространстве обсуждается, а адвокаты к этому добавляют, что после внедрения новых механизмов воинского учета территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут способны «увидеть всех».

