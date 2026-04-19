Отсрочка от мобилизации: в Украине изменили правила подачи документов

Новые правила отсрочки

В Украине изменился порядок предоставления документов для получения отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные больше не могут посылать заявления непосредственно в территориальные центры комплектования (ТЦК), как это было раньше.

Об этом рассказали эксперты на специализированном портале «Юристи.ua».

Теперь документы нужно подавать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн через приложение «Резерв+» (при наличии технической возможности).

«Вы уже не сможете „Укрпочтой“ отправить документы об отсрочке по адресу ТЦК. Согласно разъяснению Минобороны, отсрочка по Вашему основанию может быть оформлена онлайн через Резерв+, но если не удастся, то нужно обращаться лично в ЦНАП. Заявление об отсрочке заполняется администратором ЦНАП», — написал юрист Владислав Дерий в ответ на запрос пользователя.

В частности, администратор ЦНАП самостоятельно формирует заявление, сканирует представленные документы и передает их в соответствующую комиссию ТЦК в электронном виде. Оригиналы документов у заявителя не изымаются — вместо этого он получает описание поданных материалов.

«Вы вправе подавать заявление через ЦНАП. ТЦК больше не является органом, который принимает заявления о предоставлении отсрочки напрямую», — добавил адвокат Юрий Айвазян.

Рассмотрение заявления об отсрочке от мобилизации — сколько будет продолжаться

Специалисты отмечают, что на период рассмотрения заявления, который обычно длится от 7 до 15 дней, лицо не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию или применять по нему мобилизационные меры.

В то же время возможность отправки документов по почте пока не предусмотрена. ТЦК больше не принимают такие обращения напрямую.

Информация о предоставленной отсрочке после ее оформления автоматически отображается в системе «Резерв+».

Юристы советуют внимательно следить за обновлениями законодательства и пользоваться официальными каналами подачи документов во избежание отказов или задержек в рассмотрении во время мобилизации.