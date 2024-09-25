Отсрочка от призыва будет действовать только до 9 ноября: в ТЦК назвали причину

Отсрочка от призыва во время мобилизации не продлевается автоматически после продления срока мобилизации.

После вступления в силу нового указа президента о продлении военного положения и мобилизации военнообязанные мужчины должны заново оформить отсрочку от призыва. То есть, ранее предоставленные отсрочки будут действовать только до 9 ноября.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает "Суспільне".

По его словам, отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется максимум на 90 дней, однако она не продлевается автоматически после продления срока мобилизации.

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"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+". В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил Роман Истомин.

Если с помощью реестра провести проверку невозможно, ТЦК и СП уведомляют человека о необходимости предоставления соответствующих документов.

Если же комиссия принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанного направляют на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

"Отсрочка — это в первую очередь в интересах военнообязанного", — подчеркнул спикер областного ТЦК и СП.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко 23 сентября сообщил, что в Украине остановили мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, а также ограниченно годных от 18 до 25 лет.

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