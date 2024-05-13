Отсрочка от призыва: что изменится в медосмотрах, ВЛК и проверке решений МСЭК после 18 мая (инфографика)

Вскоре вступит в силу новый закон о мобилизации.

Часть принятых изменений согласно закону о мобилизации касается непосредственно медицинской системы: работы ВЛК, прохождения медосмотров, проверки решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и отсрочки от призыва.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

"Знаем, у вас остается много вопросов, поэтому начинаем знакомить вас с основными положениями, касающимися медицинской части Закона", — говорится в сообщении.

Часть принятых изменений касается непосредственно медицинской системы Фото Министерства здравоохранения Украины

Детальнее об этих и других изменениях узнайте из инфографики Минздрава.

Мужчинам в возрасте 25-50 лет, впервые получившим группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, сейчас самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК НЕ нужно

Отдельно в Минздраве отметили, что мужчинам в возрасте 25-50 лет, впервые получившим группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, самостоятельно появляться на пересмотр МСЭК не нужно.

Что изменится в медосмотрах, ВЛК и проверке решений МСЭК после 18 мая

Напомним, 11 мая в департаменте здравоохранения Минобороны напомнили и рассказали, как именно в Украине меняется механизм прохождения военно-врачебной комиссии от вступления в силу нового закона о мобилизации.

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