Отсрочка от призыва: кому из украинцев продлят автоматически

Мобилизация продолжается

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но некоторые имеют право на отсрочку от мобилизации.

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, кому могут продлить отсрочку автоматически.

Кто может получить продление отсрочки автоматически

В Минобороны расширили перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

«До 2 февраля включительно произошло очередное автоудлинение. Оно касалось как отсрочек, оформленных через „Резерв+“, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще семь категорий отсрочек», — говорится в сообщении.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

люди с инвалидностью

временно непригодны к службе

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы

женщины и мужчины военных с ребенком

родители троих и более детей в одном браке

студенты, аспиранты

работники высшего и профобразования

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

военные, освобожденные из плена

Как узнать об автоматическом продлении отсрочки

О запланированном продлении пользователям приложения «Резерв+» приходит push-уведомление. После обработки данных они получают уведомление о положительном решении.

Если уведомления не получили, данные в государственных реестрах устарели или их недостаточно. В этом случае следует обратиться в любой ближайший ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку украинцев.

Раньше для продления отсрочки людям каждые 90 дней приходилось собирать пакет документов, лично нести их в ТЦК и ждать решения более недели.

Такой подход создавал лишнюю нагрузку для украинцев и военных учреждений, которые должны сосредоточиться на мобилизации, говорят в МОУ.

Теперь большинство заявлений проверяется автоматически через государственные реестры, а отсрочку продолжают без заявлений и справок. Подтверждение украинцы получают в приложении «Резерв+».

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что в феврале продлится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.