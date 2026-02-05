ТСН в социальных сетях

Отсрочка от призыва: кому из украинцев продлят автоматически

В Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продолжают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектации (ТЦК).

Мобилизация продолжается

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но некоторые имеют право на отсрочку от мобилизации.

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, кому могут продлить отсрочку автоматически.

Кто может получить продление отсрочки автоматически

В Минобороны расширили перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

«До 2 февраля включительно произошло очередное автоудлинение. Оно касалось как отсрочек, оформленных через „Резерв+“, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще семь категорий отсрочек», — говорится в сообщении.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью

  • временно непригодны к службе

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы

  • женщины и мужчины военных с ребенком

  • родители троих и более детей в одном браке

  • студенты, аспиранты

  • работники высшего и профобразования

  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

  • военные, освобожденные из плена

Как узнать об автоматическом продлении отсрочки

О запланированном продлении пользователям приложения «Резерв+» приходит push-уведомление. После обработки данных они получают уведомление о положительном решении.

Если уведомления не получили, данные в государственных реестрах устарели или их недостаточно. В этом случае следует обратиться в любой ближайший ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку украинцев.

Раньше для продления отсрочки людям каждые 90 дней приходилось собирать пакет документов, лично нести их в ТЦК и ждать решения более недели.

Такой подход создавал лишнюю нагрузку для украинцев и военных учреждений, которые должны сосредоточиться на мобилизации, говорят в МОУ.

Теперь большинство заявлений проверяется автоматически через государственные реестры, а отсрочку продолжают без заявлений и справок. Подтверждение украинцы получают в приложении «Резерв+».

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию с 3 февраля по 4 мая. Это означает, что в феврале продлится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.

