Отсрочка от службы в ВСУ: кого не мобилизуют в Украине в 2024 году

Рассказываем, при каких условиях не мобилизуют в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Согласно закону, остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине.
Кого не мобилизуют в ВСУ – читайте дальше.
Кто имеет отсрочку от мобилизации
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку отмобилизации можно в следующих случаях:
- из-за состояния здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с обучением или преподаванием (научной деятельностью);
- если есть бронь;
- по профессии.
Отсрочка по состоянию здоровья
Военнообязанному, чтобы получить этот вид отсрочки, необходимо иметь заключение ВЛК, в котором указано, что лицо имеет инвалидность или временно непригодно к службе. Срок последней отсрочки составляет до полугода, затем нужно будет снова пройти ВЛК.
Такая же отсрочка предоставляется беременным с военной/медицинской специальностью, которые находятся в запасе или добровольцы.
Основания, по которым не мобилизуют совсем:
- при наличии инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит);
- при тяжелых деформациях опорно-двигательного аппарата;
- если есть психические расстройства, шизофрения, болезнь Дауна.
Также не могут мобилизовать сразу после операции и у военнообязанного после нее установлены эндопротезы.
Отсрочка по семейным обстоятельствам
Она предоставляется в случае, если военнообязанному необходимо содержать/ухаживать за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.
Такой вид отсрочки дают:
- тем, у кого в семье 3 и более детей до 18 лет, а также самостоятельно воспитывающим детей (или одного ребенка) до 18 лет;
- тем, у кого в семье есть несовершеннолетний ребенок/дети, а один из родителей находится на военной службе;
- приемным родителям (сюда же принадлежат усыновители, опекуны, попечители, родители-воспитатели), если они воспитывают детей в возрасте до 18 лет.
Уход за пожилым человеком предполагает, что родственники военнообязанного — например, его родители, родители жены/супруга — нуждаются в постоянном уходе, о чем указано в медвыводе; в этом случае военнообязанному принадлежит отсрочка.
Также отсрочка предоставляется по уходу за инвалидом и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы, если:
- жена/супруг военнообязанного, его родители или родители жены/супруга — инвалиды I или II группы;
- военнообязанный — опекун и ухаживающий за инвалидом I или II группы.
Попечители (и другие категории, относящиеся сюда), на воспитании у которых есть ребенок-инвалид до 18 лет, либо ребенок с тяжелыми болезнями, либо совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы – тоже получают отсрочку.
Отсрочка для студентов
Ее получают лица, которые получают профессиональное/профтехническое образование, высшее и высшее, а также аспирантам, докторантам и ассистентам-стажерам, которые находятся на дневной или дуальной форме.
Кроме того, мы рассказывали, есть ли отсрочка или бронирование для священников.