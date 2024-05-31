Отсрочка от службы в ВСУ: кого не мобилизуют в Украине в 2024 году

Рассказываем, при каких условиях не мобилизуют в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Согласно закону, остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине.

Кого не мобилизуют в ВСУ – читайте дальше.

Кто имеет отсрочку от мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку отмобилизации можно в следующих случаях:

из-за состояния здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с обучением или преподаванием (научной деятельностью);

если есть бронь;

по профессии.

Отсрочка по состоянию здоровья

Военнообязанному, чтобы получить этот вид отсрочки, необходимо иметь заключение ВЛК, в котором указано, что лицо имеет инвалидность или временно непригодно к службе. Срок последней отсрочки составляет до полугода, затем нужно будет снова пройти ВЛК.

Такая же отсрочка предоставляется беременным с военной/медицинской специальностью, которые находятся в запасе или добровольцы.

Основания, по которым не мобилизуют совсем:

при наличии инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит);

при тяжелых деформациях опорно-двигательного аппарата;

если есть психические расстройства, шизофрения, болезнь Дауна.

Также не могут мобилизовать сразу после операции и у военнообязанного после нее установлены эндопротезы.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Она предоставляется в случае, если военнообязанному необходимо содержать/ухаживать за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.

Такой вид отсрочки дают:

тем, у кого в семье 3 и более детей до 18 лет, а также самостоятельно воспитывающим детей (или одного ребенка) до 18 лет;

тем, у кого в семье есть несовершеннолетний ребенок/дети, а один из родителей находится на военной службе;

приемным родителям (сюда же принадлежат усыновители, опекуны, попечители, родители-воспитатели), если они воспитывают детей в возрасте до 18 лет.

Уход за пожилым человеком предполагает, что родственники военнообязанного — например, его родители, родители жены/супруга — нуждаются в постоянном уходе, о чем указано в медвыводе; в этом случае военнообязанному принадлежит отсрочка.

Также отсрочка предоставляется по уходу за инвалидом и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы, если:

жена/супруг военнообязанного, его родители или родители жены/супруга — инвалиды I или II группы;

военнообязанный — опекун и ухаживающий за инвалидом I или II группы.

Попечители (и другие категории, относящиеся сюда), на воспитании у которых есть ребенок-инвалид до 18 лет, либо ребенок с тяжелыми болезнями, либо совершеннолетний ребенок-инвалид I или II группы – тоже получают отсрочку.

Отсрочка для студентов

Ее получают лица, которые получают профессиональное/профтехническое образование, высшее и высшее, а также аспирантам, докторантам и ассистентам-стажерам, которые находятся на дневной или дуальной форме.

Кроме того, мы рассказывали, есть ли отсрочка или бронирование для священников.

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