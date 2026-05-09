Отсрочка по-новому и сроки службы: в Раде впервые показали "свежие" условия контрактов для военных

В результате реформы в украинской армии, которую анонсировал президент Владимир Зеленскийи Министерство обороны, предлагается установить четкие сроки для службы по контракту и предусмотреть бронирование для военнослужащих после увольнения со службы по контракту.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на проекты контрактов, которые начали присылать военным.

По его словам, сейчас предлагается:

заключение контракта сроком на 1 год исключительно для действующих военнослужащих (служба в боевой роте);

заключение контракта сроком от 2-х лет и более для всех категорий военнослужащих и граждан.

При этом заключение контрактов предлагается осуществить в 3 этапа

На первом этапе — с военнослужащими основных боевых подразделений боевых воинских частей до роты включительно (механизированные, мотопехотные, штурмовые, десантно-штурмовые, морской пехоты, специальных операций и т.д.).

На втором этапе — с военнослужащими подразделений боевых воинских частей, которые не вошли в первый этап, а также в воинских частях ВМС, БпС, РВиА, авиационные, ЗРВ и РТВ.

На третьем этапе - с военнослужащими органов военного управления, воинских частей логистики, поддержки, медицинские, ТЦК и СП, ВВУЗов и других.

Кроме того, предлагается предоставление права на отсрочку от призыва по мобилизации после увольнения тем военнослужащим, которые заключили контракт от 2-х и более лет с расчетом, 1 месяц выполнения боевых задач — 3 месяца отсрочки.

Напомним, в Украине утвердили план новой реформы армии, чтобы лучше подготовить ВСУ к пятому году войны. В мае утвердят все документы и источники финансирования, а уже с июня военные должны почувствовать реальные изменения.

