Отсрочка по семейным обстоятельствам: кто имеет право и кого не мобилизуют в декабре

Мобилизация. / © ТСН.ua

В Украине проходит военное положение и мобилизация до 3 февраля 2026 года. Существует список категорий военнообязанных, которые могут быть освобождены от службы в армии в связи с их семейными обстоятельствами.

Как работает этот механизм и в каких случаях можно получить отсрочку от армии по семейным обстоятельствам, сообщает УНИАН.

Основания для отсрочки регулируются в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации":

если в семье есть три или более несовершеннолетних детей;

если в семье ребенок до 18 лет, имеющий инвалидность (любой группы), тяжелобольной ребенок или ребенок от 18 лет, но с инвалидностью 1 или 2 группы;

если отец сам воспитывает ребенка (отец-одиночка), или когда мать ребенка служит в ВСУ;

если родитель воспитывает приемного ребенка;

если в семье есть тяжелобольный родственник, или жена, или родители, имеющие инвалидность 1 или 2 группы;

если в семье есть погибшие или пропавшие в результате боевых действий родственники.

Заметим, отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком (например, за кем-то из родителей) может быть предоставлена только тогда, если среди родственников нет больше никого, кто мог бы ухаживать за ним и удерживать его.

Отсрочка по уходу за супругой с инвалидностью может предоставляться также и в случае, если у супруги 3-я группа инвалидности, но только при наличии определенных диагнозов (они прописаны в вышеупомянутом законе).

Если говорить о том, на сколько дается отсрочка от армии по семейным обстоятельствам, то в каждом частном случае срок может отличаться, как и пакет документов, необходимых для ее оформления.

Напомним, в Украине продлили действие военного положения до 3 февраля 2026 года. Следовательно, мобилизация будет продолжаться с 1 декабря дальше. Заметим, не предусмотрены какие-либо изменения в процессе мобилизации. Действующие правила мобилизации и порядок призыва остаются неизменными. Они по-прежнему полностью определяются положениями Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».