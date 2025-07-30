Отсрочка под угрозой: кто из мужчин может потерять защиту от мобилизации после 7 августа

Мобилизация в Украине / © ТСН

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7 августа 2025 года тысячи мужчин в Украине могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если не подтвердят законные основания. Все льготы действуют только при надлежащем документальном оформлении.

Об этом пишет “УНИАН”.

В настоящее время мобилизации не подлежат мужчины, имеющие соответствующие причины, предусмотренные законом. Чтобы сохранить отсрочку, следует своевременно обратиться в территориальный центр комплектования и подать документы.

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Основные категории, имеющие право на отсрочку :

По состоянию здоровья. Призову не подлежат лица с инвалидностью какой-либо группы, а также освобожденные из плена.

По профессии. Некоторые специалисты, важные для экономики, могут оформить бронь.

Из-за семейных обстоятельств. Отсрочка предоставляется родителям трех несовершеннолетних детей (без задолженности по алиментам), родителям-одиночкам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным.

Учеба. Отсрочку могут получить только те, кто получает первое высшее образование.

Уход за родственниками. Отсрочка возможна по заключению врачебно-консультативной комиссии. Речь идет об уходе за лицами с инвалидностью или за больными родителями или женой. Инвалидность не является обязательным условием достаточно подтверждения потребности в постоянной помощи.

Утраты в семье. Призову не подлежат мужчины, чьи близкие погибли на войне или пропали без вести.

Однако даже наличие оснований не гарантирует автоматического освобождения от мобилизации – отсрочка должна быть официально оформлена через ТЦК и отображаться в приложении “Резерв+”.

Чтобы не потерять право на освобождение от призыва после 7 августа, следует обновить или подать документы раньше времени.

Также в приложении "Резерв+" автоматически могут получить отсрочку мужчины, состоящие в браке с военнослужащим или имеющие с ним общего ребенка до 18 лет.

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Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняетесь 17 лет, должны до 31 июля стать на военный учет призывников. Это не приравнивается к призыву на военную службу.