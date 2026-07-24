Отсрочка после смены работы: стало известно, кто должен сообщать ТЦК

Мобилизация / © ТСН.ua

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Достаточно актуален вопрос о том, нужно ли украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации, самостоятельно сообщать ТЦК и СП о новом трудоустройстве. Конечно, при условии, что новая должность тоже дает это право.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на действующее законодательство.

Если новая должность также дает право на отсрочку, военнообязанный не обязан лично обращаться в ТЦК. Необходимые сведения должны передавать работодатели.

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Отмечается, что отсрочка от мобилизации не предоставляется автоматически — военнообязанный должен подтвердить наличие законных оснований для ее получения. В частности, право на отсрочку могут иметь работники учебных заведений, если они отвечают определенным законом требованиям.

Если человек увольняется из одного учебного заведения и переходит работать в другое, где также предусмотрено право на отсрочку, само изменение места работы не означает автоматической потери этого статуса. В таком случае передавать информацию в ТЦК должны именно работодатели, а не сам военнообязанный.

Мобилизация в Украине — последние новости

Кабмин принял решение об отсрочке от мобилизации. Теперь военнообязанные могут подавать документы на новый вид, не рискуя потерять уже имеющийся статус при рассмотрении заявления.

Отметим, что студенты могут получить отсрочку от мобилизации, однако само наличие студенческого билета не гарантирует освобождения от призыва. По закону право на отсрочку имеют студенты учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые впервые получают соответствующий уровень образования, а также аспиранты, докторанты и врачи-интерны.

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В то же время адвокат Николай Сиренко сообщил, что бронирование от мобилизации может быть отменено за сутки. Это происходит после того, как сотрудника уволят и внесут соответствующие сведения в ПФУ.

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