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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Отсрочка в "Резерв+": что на самом деле означает пометка "до завершения мобилизации"

Юрист рассказала, как с помощью расширенной выписки из «Резерв+» узнать точный срок действия отсрочки и когда нужно обращаться в ЦНАП.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Міністерство оборони

Отметка «до завершения мобилизации» в графе о сроке действия отсрочки в приложении «Резерв+» вовсе не гарантирует пожизненное освобождение от призыва.

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, в настоящее время военное положение и мобилизация действуют до 30 октября 2026 года, поэтому именно до этого дня будет действовать такая формулировка.

В связи с этим юрист советует всем военнообязанным с подобной отметкой сначала оформить расширенную выписку в приложении и проверить указанную там точную дату. После этого важно проследить, чтобы после 30 октября отсрочка продлилась в автоматическом режиме, либо своевременно подать необходимые документы через ЦНАП.

Мобилизация в Украине — последние новости

Если в приложении «Резерв+» нет данных о воинском учете, это чаще всего означает, что человек ранее не состоял на учете. Если автоматическая синхронизация не сработала, необходимо лично обратиться в ТЦК.

В то же время в Украине начали автоматически продлевать отсрочки от мобилизации: более 90% будут обновлены без подачи заявлений и посещений, а проверить новый срок можно в «Резерв+» до 30 октября. Автоматическое продление действует для 22 категорий согласно данным реестров, и если оно не произошло, старая отсрочка действует до указанной даты, а данные можно обновить и подать запрос повторно или обратиться в ЦНАП.

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