Отсрочки для студентов будут работать по-новому: к чему готовиться уже с 1 сентября

Отсрочка от мобилизации для студентов / © ТСН.ua

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С 1 сентября в Украине меняются правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и других соискателей образования. Теперь срок действия документа ограничен шестью месяцами, а главным подтверждением статуса становится государственный реестр ЕГЭБО.

‚Об этом говорится в правительственном постановлении №978 от 29 июля 2026 года.

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Чтобы не возникало проблем с оформлением отсрочки от мобилизации, студентам следует заранее проверить, правильно ли внесены сведения об их обучении в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Именно данные этого реестра теперь являются основным подтверждением права на отсрочку.

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Отсрочка для студентов в новом учебном году — как будет действовать

Одним из ключевых изменений стали сроки отсрочки. Теперь ее будут оформлять на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Студентам следует учесть несколько важных моментов:

Данные в ЕГЭБО. Необходимо убедиться, что информация об обучении внесена в реестр и актуальна.

Форма обучения. Право на отсрочку имеют только те, кто учится по дневной или дуальной форме.

Последовательность получения образования. Следующий уровень образования должен быть выше того, который человек получил раньше.

Автоматическая проверка. Данные будут проверяться государством через электронные реестры. Если система установит, что основания для отсрочки больше нет, она может быть отменена в течение семи дней.

При прекращении обучения или перехода на заочную форму право на отсрочку теряется. Если меняется основание для ее предоставления, следует обратиться с заявлением в ТЦК и СП. На момент рассмотрения заявления предидущая отсрочка остается в силе.

Пока отсрочка действует, человека не направляют на ВВК. Исключение составляют случаи, когда студент сам хочет пройти медицинское освидетельствование или заключает контракт с ВСУ.

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Перед началом учебного года следует проверить военно-учетный документ и убедиться, что в нем есть актуальная информация о действующей отсрочке.

Мобилизация в Украине — последние новости

К слову, на Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию студента, который имел официальную отсрочку. Работники ТЦК задержали мужчину и мобилизовали его из-за того, что в день задержания он отсутствовал на учебе, что представители военкомата расценили как уклонение. Однако суд постановил, что наличие действующей отсрочки делает невозможным призыв, а возможное нарушение правил обучения или учета не дает права игнорировать этот статус.

А на Полтавщине ТЦК ошибочно поставил на военный учет гражданина России, у которого есть вид на постоянное жительство в Украине. Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал исключить мужчину из реестра «Обериг».

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