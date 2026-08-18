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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отсрочки для студентов будут работать по-новому: к чему готовиться уже с 1 сентября

Чтобы не было проблем с отсрочкой, студентам следует заранее проверить, правильно ли внесены данные об учебе в ЕГЭБО.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отсрочка от мобилизации для студентов

Отсрочка от мобилизации для студентов / © ТСН.ua

С 1 сентября в Украине меняются правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и других соискателей образования. Теперь срок действия документа ограничен шестью месяцами, а главным подтверждением статуса становится государственный реестр ЕГЭБО.

‚Об этом говорится в правительственном постановлении №978 от 29 июля 2026 года.

Чтобы не возникало проблем с оформлением отсрочки от мобилизации, студентам следует заранее проверить, правильно ли внесены сведения об их обучении в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Именно данные этого реестра теперь являются основным подтверждением права на отсрочку.

Отсрочка для студентов в новом учебном году — как будет действовать

Одним из ключевых изменений стали сроки отсрочки. Теперь ее будут оформлять на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Студентам следует учесть несколько важных моментов:

  • Данные в ЕГЭБО. Необходимо убедиться, что информация об обучении внесена в реестр и актуальна.

  • Форма обучения. Право на отсрочку имеют только те, кто учится по дневной или дуальной форме.

  • Последовательность получения образования. Следующий уровень образования должен быть выше того, который человек получил раньше.

  • Автоматическая проверка. Данные будут проверяться государством через электронные реестры. Если система установит, что основания для отсрочки больше нет, она может быть отменена в течение семи дней.

При прекращении обучения или перехода на заочную форму право на отсрочку теряется. Если меняется основание для ее предоставления, следует обратиться с заявлением в ТЦК и СП. На момент рассмотрения заявления предидущая отсрочка остается в силе.

Пока отсрочка действует, человека не направляют на ВВК. Исключение составляют случаи, когда студент сам хочет пройти медицинское освидетельствование или заключает контракт с ВСУ.

Перед началом учебного года следует проверить военно-учетный документ и убедиться, что в нем есть актуальная информация о действующей отсрочке.

Мобилизация в Украине — последние новости

К слову, на Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию студента, который имел официальную отсрочку. Работники ТЦК задержали мужчину и мобилизовали его из-за того, что в день задержания он отсутствовал на учебе, что представители военкомата расценили как уклонение. Однако суд постановил, что наличие действующей отсрочки делает невозможным призыв, а возможное нарушение правил обучения или учета не дает права игнорировать этот статус.

А на Полтавщине ТЦК ошибочно поставил на военный учет гражданина России, у которого есть вид на постоянное жительство в Украине. Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал исключить мужчину из реестра «Обериг».

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