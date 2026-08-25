Отсрочки для студентов будут работать по-новому: новый законопроект уже в Раде

Военный билет и студенты / © ТСН.ua

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит студентам сохранять отсрочку от мобилизации в случае отчисления и перевода в другое учебное заведение. Инициатива урегулирует случаи, когда смена учебного заведения не будет считаться повторным получением образования.

Об этом говорится в законопроекте №15553 на сайте парламента.

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Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 10 Закона Украины «Об образовании». Авторы документа предлагают определить, что уровень образования считается полученным для установления последовательности образования только после успешного завершения соответствующей программы и получения документа, подтверждающего получение этого уровня.

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«Также предлагается установить, что продолжение получения лицом уровня образования, который является выше ранее полученного им уровня образования, после отчисления из учебного заведения без успешного завершения соответствующей образовательной программы и получения документа об образовании не считается повторным получением такого уровня и не нарушает последовательность получения образования, определенной частью второй этой статьи, при условии продолжения получения образования по специальности, по которой лицо обучалось до отчисления», — говорится в законопроекте.

Если законопроект будет принят, то отчисление из университета больше не обязательно будет означать потерю права на отсрочку. Студенты смогут сохранить ее, если продолжат обучение по программе бакалавриата в другом заведении высшего образования. То есть речь идет о ситуациях, когда продолжение обучения не будет считаться повторным получением того же уровня образования.

Напомним, что украинским студентам отсрочку от мобилизации будут выдавать только на один семестр вместо целого учебного года. После завершения каждого семестра учебные заведения во время каникул обязаны подтверждать, что студент продолжает обучение и не отчислен. Лично ходить в ТЦК для этого не придется, поскольку данные будут обновляться автоматически через электронные реестры.

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