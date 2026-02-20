Отсрочки исчезают в "Резерв+": что делать

Данные об отсрочке могут не отображаться / © ТСН.ua

Иногда у военнообязанных возникают проблемы с отражением отсрочок в приложении «Резерв+». Несмотря на полученные push-сообщения о возможном автоматическом продлении, у многих пользователей соответствующая информация так и не появилась.

В Министерстве обороны объясняют, что отсутствие обновления в приложении означает недостаток или устаревшие данные в государственных реестрах.

«Если сообщения о продлении не поступило, военнообязанным рекомендуют лично обратиться с подтверждающими документами в любой удобный Центр предоставления административных услуг», — отметили в ведомстве.

В то же время в Минобороны отмечают, что ТЦК такие заявления больше не принимают.

Приблизительно 90% отсрочок должны продолжаться автоматически — без подачи заявлений, справок и посещения учреждений. Проверка оснований осуществляется через государственные реестры, а результат отображается непосредственно в «Резерв+».

