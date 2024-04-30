Отсрочка от мобилизации: в Черкасском ТЦК объяснили, почему временно перестали принимать документы

Все заявления, украинцы успевшие подать раньше, будут рассматриваться по действующему законодательству.

В Черкасской области объединенный городской территориальный центр комплектования не принимает документов на оформление отсрочки от военной службы от 25 апреля 2024 года. Прекращение рассмотрения временное.

Об этом сказала спикер ТЦК Алина Кривошея "Общественному Черкассы".

"Должно быть отдельное постановление Кабинета министров Украины о разработке других алгоритмов по предоставлению отсрочки. Отсрочку предоставляют районные военные администрации, а мы только формировали пакет документов и передавали на рассмотрение. Рекомендую носить с собой все документы, подтверждающие, что вам предоставили право на отсрочку", – акцентировала она "Общественное Черкассы".

Как напомнили в ТЦК, право на отсрочку от армии имеют:

многодетные мужчины (у которых больше, чем трое детей);

те, кто занимается членом семьи с первой и второй группами инвалидности (считается опекуном);

мужчины-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка, или являющиеся родителями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Спикер добавляет: право на отсрочку государство предоставляет на полгода. Так, каждые шесть месяцев мужчина должен обращаться в ТЦК, чтобы обновить свои данные и там решают, давать ли отсрочку еще на 6 месяцев или нет оснований для этого.

Ранее в ВСУ прокомментировали информацию о том, что в Черкассах ТЦК приостановил приемку документов на отсрочку от службы.

Читайте также: