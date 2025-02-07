Отсрочки в "Резерв+" будут продолжать автоматически: кому доступна новая функция

Многодетным родителям после окончания действующей отсрочки необходимо подать запрос на новую.
Для продолжения оформленной отсрочки от призыва в армию во время мобилизации больше не нужно отправлять новый запрос в приложении "Резерв+", а достаточно обновить военный документ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Правда, воспользоваться этой функцией пока могут не все.
"Сначала функция будет работать для отсрочок, которые были оформлены через "Резерв+". То есть для людей с инвалидностью, имеющих удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов", — сообщила Черногоренко.
Многодетным родителям, имеющим троих и более детей в общем браке, по окончании действующей отсрочки нужно подать запрос на новую.
"Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", — пообещала замминистра.
Напомним, в Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации как во время личного обращения в территориальный центр комплектования (ТЦК), так и дистанционно через приложение "Резерв+".
Читайте также: