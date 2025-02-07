Отсрочки в "Резерв+" будут продолжать автоматически: кому доступна новая функция

Для продолжения оформленной отсрочки от призыва в армию во время мобилизации больше не нужно отправлять новый запрос в приложении "Резерв+", а достаточно обновить военный документ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Правда, воспользоваться этой функцией пока могут не все.

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"Сначала функция будет работать для отсрочок, которые были оформлены через "Резерв+". То есть для людей с инвалидностью, имеющих удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов", — сообщила Черногоренко.

Многодетным родителям, имеющим троих и более детей в общем браке, по окончании действующей отсрочки нужно подать запрос на новую.

"Позже сделаем автоматические отсрочки и для них", — пообещала замминистра.

Напомним, в Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации как во время личного обращения в территориальный центр комплектования (ТЦК), так и дистанционно через приложение "Резерв+".

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