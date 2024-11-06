Отсрочки в "Резерв+" заработают в ноябре: кто может воспользоваться

В Минобороны пытаются сделать доступными онлайн-отсрочки для всех категорий военнослужащих, которые имеют на это право.

В ноябре этого года в мобильном приложении "Резерв+" появится функция оформления отсрочки от призыва в армию во время мобилизации. Воспользоваться ею смогут три категории военнообязанных.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на YouTube-канале "Армия TV".

По ее словам, оформить отсрочку через приложение смогут:

лица с инвалидностью;

студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения;

отцы многодетных семей.

Черногоренко отметила простоту оформления отсрочки: для этого нужно войти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.

В Минобороны пытаются сделать доступными онлайн-отсрочки для всех категорий военнослужащих, которые имеют на это право. Таким образом, "Резерв+" должен стать полноценной альтернативой ТЦК.

Напомним, ранее анонсировалось, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продлить отсрочку также можно через приложение.

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