Отсрочки в "Резерв+" заработают в ноябре: кто может воспользоваться

В Минобороны пытаются сделать доступными онлайн-отсрочки для всех категорий военнослужащих, которые имеют на это право.
В ноябре этого года в мобильном приложении "Резерв+" появится функция оформления отсрочки от призыва в армию во время мобилизации. Воспользоваться ею смогут три категории военнообязанных.
Об этом в среду, 6 ноября, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на YouTube-канале "Армия TV".
По ее словам, оформить отсрочку через приложение смогут:
- лица с инвалидностью;
- студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения;
- отцы многодетных семей.
Черногоренко отметила простоту оформления отсрочки: для этого нужно войти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.
В Минобороны пытаются сделать доступными онлайн-отсрочки для всех категорий военнослужащих, которые имеют на это право. Таким образом, "Резерв+" должен стать полноценной альтернативой ТЦК.
Напомним, ранее анонсировалось, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продлить отсрочку также можно через приложение.
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