Мобилизация в Украине

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Военные готовят обращение к президенту Украины, правительству и Верховной Раде с предложением пересмотреть правила предоставления отсрочки от мобилизации студентам в возрасте от 25 лет. Документ, по словам народного депутата Руслана Горбенко, уже почти готов.

Об этом депутат рассказал в эфире «Вечер.LIVE».

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По словам Горбенко, этот вопрос возник, в частности, в связи с дискуссией о справедливости условий подготовки к защите страны. Он обратил внимание на то, что украинские студенты должны проходить 300 академических часов обучения по соответствующей подготовке, тогда как молодые люди в возрасте 18–22 лет, которым разрешено выезжать за границу, такого обучения не проходят.

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В то же время депутат подчеркнул необходимость проверить, действительно ли все студенты, пользующиеся отсрочкой, учатся, а не просто оформляют документы для получения соответствующего статуса.

Горбенко заявил о массовом отчислении студентов

В качестве аргумента в пользу ужесточения контроля депутат привел данные об отчислении студентов. По его словам, за пять лет из высших учебных заведений были отчислены не менее 50 тысяч человек.

Горбенко также обратил внимание на значительное количество абитуриентов в возрасте от 25 лет. По его словам, во время беседы с ректором одного из университетов в Умани ему сообщили, что в 2026 году примерно 12% студентов этого вуза составляли люди этой возрастной категории.

Депутат считает, что необходимо выяснить, действительно ли эти люди получают образование или используют поступление в вуз преимущественно для получения отсрочки от мобилизации.

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От чего будет зависеть решение

Горбенко не исключил, что в Украине может быть принято общее решение об отмене отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет.

По его мнению, для этого нужна прежде всего политическая воля президента, после чего соответствующие решения должно разработать правительство. Депутат выразил опасения, что передача вопроса на рассмотрение Верховной Рады может привести к его политизации.

В то же время депутат подчеркнул, что речь сейчас идет именно об инициативе военных, а не об уже принятом решении властей.

«Обращение от военных находится в стадии подготовки. Оно адресовано Верховному Главнокомандующему, правительству и Верховной Раде Украины. Думаю, оно уже почти готово», — заявил Горбенко.

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Напомним, что в Украине могут изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации студентам. Соответствующий вопрос уже обсуждается в Министерстве обороны и других государственных ведомствах. В частности, рассматривается возможность пересмотра законодательных оснований для получения отсрочки в связи с обучением.

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