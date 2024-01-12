Отсрочку от мобилизации не дают автоматически: как оформить и какие документы нужны

В ходе войны несколько категорий граждан имеют право на отсрочку от службы. Однако его не дают автоматически, даже если для этого есть все основания.

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации в период военного положения, необходимо самому собрать пакет документов, написать заявление и прийти в ТЦК лично.

Об этом рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии РБК-Украина.

Как оформить отсрочку от службы

По словам юристки, сейчас многие думают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Однако следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП.

"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Батькивщину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Так что право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – объясняет Диана Тернова.

Четкий перечень лиц, имеющих право на отсрочку, предусмотрен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Чтобы реализовать свое право на отсрочку, следует учитывать несколько важных моментов.

Во-первых, нужно написать заявление на оформление отсрочки.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" попросить предоставить отсрочку. Надо добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа по предоставлению отсрочки", – говорит Диана Тернова.

Основные советы:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – советует юрист.

Напомним, Правительство отозвало законопроект об усовершенствовании мобилизации в Украине после двух недель дискуссий в Верховной Раде. Депутаты критиковали предложения Кабмина за чрезмерную жесткость и нарушение прав граждан. Теперь документ ждет обновления. После этого нардеп Марьяна Безуглая опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации.

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