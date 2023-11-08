Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория граждан: какая именно

Эта категория предоставляет право отсрочки призыва на военную службу в армии.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан. Речь идет о сотрудниках ГСЧС.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков.

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На заседании ВР был принят закон 9274, направленный на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, повышение эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период. Его поддержали 269 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что одной из задач законопроекта является отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

Напомним, правозащитник и военный Маси Найем поделился советами, что нужно для реформы ВЛК.

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