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Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория граждан: какая именно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория граждан: какая именно

Мобилизация в Украине

Эта категория предоставляет право отсрочки призыва на военную службу в армии.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан. Речь идет о сотрудниках ГСЧС.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков.

Подробности

На заседании ВР был принят закон 9274, направленный на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, повышение эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период. Его поддержали 269 депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что одной из задач законопроекта является отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации работников органов и подразделений ГСЧС.

Напомним, правозащитник и военный Маси Найем поделился советами, что нужно для реформы ВЛК.

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Дата публикации
Просмотры
1569
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