Отсрочку от мобилизации в ТЦК можно оформить по почте: как правильно это сделать

В Территориальных центрах комплектования (ТЦК) часто отказывают в оформлении отсрочки от мобилизации, если документы были отправлены по почте. Однако, такой отказ является незаконным.

Об этом заявил адвокат Роман Симутин в своем блоге на YouTube-канале.

Он отметил, что постановление Кабмина № 560 предусматривает, что документы для получения отсрочки военнообязанный подает в ТЦК лично. Именно этим аргументируют отказ в военном ведомстве, требуя личного прибытия военнообязанного в ТЦК.

Однако, как показывает судебная практика, отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации на основании подачи документов по почте, является незаконным. Суды растолковали, что термин «лично подать» не является тождественным термину «лично прибыть».

При этом Роман Симутин отметил, что при подаче документов по почте существует несколько нюансов, которые нужно обязательно соблюсти.

Юрист напомнил, что вместе с заявлением на отсрочку и копиями подтверждающих документов надо предоставить военно-учетный документ. Его можно сгенерировать не только через мобильное приложение «Резерв+», но и через «Дію». Если такого документа не будет, ТЦК откажет в оформлении отсрочки на законных основаниях.

Адвокат советует все документы, подтверждающие право на отсрочку (копии свидетельств о браке, о рождении, подтверждающие родственные связи, удостоверение об инвалидности) заверить нотариально. Это также часто становится причиной отказа, хотя работники ТЦК обязаны самостоятельно проверять достоверность представленных документов в реестрах и информационных базах.

Кроме того, по словам Романа Симутина, заявление и документы обязательно нужно отправлять заказным ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении. Это обезопасит от неожиданной «потери» документов в ТЦК, наличие которых потом трудно будет доказать.

Напомним, Верховная Рада Украины готовится 21 октября в очередной раз продлить срок действия военного положения и мобилизации.