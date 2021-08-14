Отстал от группы и заблудился: на горе Говерла ищут маленького мальчика

Отстал от группы и заблудился: на горе Говерла ищут маленького мальчика

Поиски ребенка продолжаются.

На горе Говерла ищут маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

Чрезвычайное событие произошло 14 августа, около 19:05.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", — говорится в сообщении ГСЧС.

Для проведения поисковых работ от ГСЧС присоединились спасатели поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

Впоследствии к поискам дополнительно было привлечено еще пятеро чрезвычайников и 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, находившихся в лагере на горе Говерла.

Также к поискам добавлены два спасателя на квадроцикле ПРВ поселка Лазенщина ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Объявлен "Сбор-Авария" поисково-спасательного отделения ГСЧС города Яремче.

Поиски ребенка продолжаются.

Напомним, в селе Чудей Черновицкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Все это время она скрывалась от родителей в лесу.

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