«Отстаньте от этой темы»: Федоров прокомментировал слухи о политической конкуренции с Зеленским

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Министр обороны Украины Михаил Федоров резко отреагировал на кулуарные разговоры по поводу его политических амбиций и якобы отдельной игры внутри власти. Он заявил, что его единственная цель сегодня — остановить врага, а свое будущее он связывает исключительно с командой Владимира Зеленского.

Об этом глава Минобороны рассказал эксклюзивно для ТСН в рамках телемарафона Единые новости.

«Я пришел с командой президента Владимира Зеленского, и все эти годы работал в должности вице-премьера, министра цифровой трансформации, мы сделали множественные реформы, вместе с ним стали самой цифровой страной в мире, самый быстрый прогресс сделали, „Дію“, … Старлинки появились в Украине, лучшую налоговую реформу в Европе. И все это мы делали вместе и при его (Зеленском — Ред.) политическом лидерстве», — напомнил Федоров.

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Он подчеркнул, что в Минобороны попал также по приглашению президента как верховного главнокомандующего. Федоров объяснил, что Зеленский является руководителем его команды, «который нас привел, с которым мы работаем».

«И у меня есть единственная только амбиция на сегодняшний момент — это остановить россиян, сделать все, чтобы закончилась война, и дальше работать уже в команде президента, где бы мы дальше ни были, и в какой роли, и в каком формате. Поэтому я бы хотел всем, кто закидает эти темы, политика, рейтинги, а кто идет, не идет, сказать четкое, что отстаньте от этой темы. Мы работаем с президентом в его команде, и я вижу свое будущее рядом со своей командой», — подытожил Михаил Федоров.

Ранее Федоров анонсировал увольнение военных, которые служат с 2022 года и раньше и назвал условия. Также он рассказал, имеет ли конфликт с главкомом ВСУ Сырским.

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