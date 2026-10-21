Отставка Андрея Пышного: что заявил Нацбанк

НБУ / © УНІАН

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По состоянию на 15:00 21 октября глава Национального банка Украины Андрей Пышный не подавал заявления об отставке. В регуляторе назвали сообщения о его увольнении ложными и анонсировали отдельное заявление относительно ситуации.

Об этом Forbes Ukraine сообщили собеседники в НБУ.

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Ранее издание Delo распространило информацию, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. Издание ссылалось на источник на банковском рынке, при этом отмечая, что сам глава Нацбанка публично о таком решении не сообщал.

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Что происходит вокруг главы НБУ

21 октября НАБУ и САП проводили следственные действия в помещениях Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников. Об этом сообщили правоохранители и регулятор. По имеющейся на тот момент информации, подозрение никому не объявляли.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что обыски, в частности, касаются Пышного. В то же время официальное сообщение НБУ не уточняло, относительно кого именно проводили следственные действия.

Ситуация разворачивается на фоне расследования в отношении государственного «Сенс Банка». В августе НАБУ и САП объявили о спецоперации «Форест Гамп», в рамках которой заявили о разоблачении вероятной схемы легализации 150 млн грн для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас».

После этого Нацбанк усилил внимание к управлению «Сенс Банком». В частности, регулятор приступил к оценке профессиональной пригодности руководства учреждения. Сам Пышный в августе докладывал о ситуации в Верховной Раде и заявлял, что НБУ обнаружил признаки скрытой структуры управления банком.

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