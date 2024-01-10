Отставка генерала Собко: бывшая жена вспомнила его любовниц и отдых в Италии

Известная украинская волонтер Марина Комарова, которая с 2018 года была замужем за заместителем командующего Сил территориальной обороны ВСУ, бригадным генералом Сергеем Собко, отозвалась сообщением в соцсети на новость об его отставке.

По ее словам, бывший муж идет на другую должность с повышением, поэтому не стоит по этому поводу унывать.

Кроме того, Марина Комарова утверждает, что генерал Собко не отличается особыми добродетелями. Она утверждает, что после присвоения генеральского звания ее муж сильно изменился — стал принимать дорогие подарки, посещать элитный спортклуб и встречаться с любовницей, используя служебный автомобиль и персонального водителя.

Также читайте Залужный отреагировал на скандальное заявление своей экс-помощницы: что он сказал

“Как заправский генерал, Собко начал пользоваться подчиненными в личных целях. А раньше его это ужасно возмущало. Но это было “до”. Место сидения определяет точку зрения”, – написала она.

Также Марина Комарова написала, что в ноябре 2022 года генерал Собко уехал в отпуск вместе с любовницей в Италию.

"А я влезла в долги, чтобы вывезти ребенка за границу на зиму. Потому что зимовать без света и тепла под обстрелами с маленьким ребенком уже не было сил. Он мне ничем не помог", – вспоминала женщина.

Волонтер написала, что генерал Собко развелся с ней официально через Одесский суд в ноябре 2023 года, хотя он прописан в Киеве, а она — в Литине Винницкой области.

"Я даже об этом не знала, пока он мне не сказал "и кстати, мы уже разведены"... Но факт является фактом-генерал порешал. Очень нужно было, потому что любовница сказала, что не пустит к себе жить, пока он не разведется”, — предположила Марина Комарова.

Напомним, Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей. В частности, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

Читайте также: