Украина
154
2 мин

Отставка министров юстиции и энергетики: Железняк назвал дату голосования в Раде

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что постановления об увольнении глав Министерства юстиции и Министерства энергетики, внесенные на фоне коррупционных скандалов, стоят первыми в повестке дня пленарной недели.

Ирина Игнатова
Верховная Рада Украины

Вопрос увольнения двух министров — главы Министерства юстиции и главы Министерства энергетики — станет первым пунктом повестки дня Верховной Рады во время пленарного заседания 18 ноября. Решение об их отставке связано с коррупционными обвинениями, повлекшими ряд обысков.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Отставка двух коррупционеров

Народный избранник подтвердил дату и приоритетность рассмотрения вопроса кадровых изменений в Кабинете Министров.

«Вопрос увольнения двух коррупционеров с должности Министра юстиции и Министра энергетики стоит первым в повестке дня 18 ноября», — отметил Ярослав Железняк в сообщении.

Скриншот повестки дня Верховной Рады / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Это означает, что если Верховная Рада соберется на заседание в указанную дату, она сразу же перейдет к рассмотрению постановлений об увольнении этих чиновников.

Быстрая реакция Совета

Ярослав Железняк подчеркнул, что постановления об отставке обоих министров были им внесены в парламент сразу после того, как стало известно об обысках, связанных с коррупционными делами.

«Напомню, постановления об их отставке внесены в Раду мной еще в первый день обысков у Миндича», — сообщил депутат.

Хотя Железняк не назвал имен, упомянутые им обыски, вероятно, касаются резонансных событий, связанных с деятельностью чиновников. Рассмотрение этих вопросов Совет является необходимым шагом для их окончательного освобождения от должностей.

Напомним, Светлана Гринчук, занимавшая должность министерства энергетики Украины, уже подала заявление об увольнении. Она отметила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства. По ее словам, какие-либо спекуляции на эту тему неуместны.

154
