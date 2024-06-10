Отставка Найема будет иметь неприятные последствия для Зеленского и Украины — FT

Издание пишет, что накануне заявления об увольнении Шмигаль отказал ему в командировке.

Отставка Мустафы Найема с должности главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры "пошатнула доверие западных партнеров к правительству президента Владимира Зеленского и вызвала раздражение некоторых украинских чиновников".

Об этом говорится в статье Financial Times.

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Шмигаль отказал Найему в командировке

Премьер-министр Денис Шмигаль запретил ему участвовать в ежегодной Конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине, где доноры соберутся, чтобы поддержать проекты по восстановлению городов и инфраструктуры, разрушенных войной РФ.

"Пустота, которую оставил Найем, и отсутствие министра инфраструктуры, вероятно, вызовут вопрос о способности и готовности Киева защитить свою критически важную инфраструктуру, поскольку российские войска продолжают наносить авиаудары по украинским электростанциям и совершать наступательные действия на востоке страны", — пишут авторы информационного агентства.

Вместе с Найемом подали в отставку два чиновника ведомства, ответственные за антикоррупционную политику и закупки.

Шесть украинских и западных чиновников рассказали FT, что ряд увольнений, отставок и перестановок в правительстве под руководством Зеленского за последние месяцы "привели к напряженности в отношениях между Киевом и западными партнерами, финансирующими оборону и реконструкцию Украины".

Отмечается, что все они предупреждали Зеленского и его правительство о том, что они считают деструктивными и непонятными шагами.

"США и другие западные партнеры хотят иметь нормальные, предсказуемые отношения со своими украинскими коллегами. Сейчас они теряют доверие к украинскому правительству из-за кадровых решений, которых они не понимают", — сказал для FT на условиях анонимности один из украинских чиновников.

FT получила письмо от премьер-министра к Найему о командировке, датированное 7 июня, в котором была подпись Шмыгаля о запрете на участие в конференции. Его подлинность была подтверждена чиновником, уверяют в СМИ.

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Почему в правительстве отказали Найему в командировке

Найему было отказано в поездке в Берлин, поскольку на 12 июня в Киеве была запланирована встреча для рассмотрения работы его ведомства. В правительстве заявили, что заявления Найема "выглядят как попытка избежать отчетности о критических вопросах сегодняшнего дня".

Ожидается, что Зеленский посетит конференцию в Берлине, чтобы выступить с речью в немецком парламенте. Но эксперты говорят, что отсутствие топ-чиновника, ответственного за восстановление Украины, вряд ли понравится иностранным партнерам на Западе.

Найем предупреждал партнеров о своем увольнении

За две недели до своей отставки в конце мая Найем собрал два десятка представителей Агентства США по международному развитию (USAID) и других западных агентств, чтобы сообщить им, что ожидает увольнения и что в работе министерства инфраструктуры под руководством его союзника Александра Кубракова, бывшего министра инфраструктуры, начато расследование. Это утверждает FT, ссылаясь на аудиозаписи, полученные изданиями, и на слова двух людей, которые присутствовали на встрече.

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На записи слышно, как Найем уверяет представителей ведомства, что многочисленные проекты, в которых они участвовали, стоимостью в сотни миллионов долларов будут продолжены. Он призывает их работать с тем, кто его заменит. Но несколько западных представителей выразили свою обеспокоенность его будущим уходом.

"Это, пожалуй, наше важнейшее партнерство, поскольку мы готовимся к восстановлению страны и работаем над достижением общей цели – вернуть Украину в бизнес, наладить экспорт", — сказала представитель USAID.

В FT напомнили, что отставка Найема последовала за увольнением Кубракова в мае. Они отвечали за восстановление Украины в военное время, а также за строительство "третьих линий" оборонных укреплений, которые должны были удержать россиян от проникновения вглубь страны.

Два украинских чиновника заявили, что Зеленский и его офис считали Кубракова слишком близким к Вашингтону. Офис Зеленского не прокомментировал увольнение Кубракова, которое было одобрено парламентом.

По словам шести украинских и западных чиновников, увольнение Кубракова вызвало негативную реакцию со стороны крупнейших западных сторонников Украины, как в частном, так и в публичном порядке. Дипломаты из стран "Большой семерки", а также нынешние члены украинского правительства выразили разочарование из-за того, что, по их словам, является "внутренним раздором и дисфункцией, которые преследуют администрацию и правительство Зеленского в критический момент войны".

Напомним, 10 июня Мустафа Найем сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

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