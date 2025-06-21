Отставка Шмыгаля, отсутствие Чернышева и встреча с Трампом: что сказал Зеленский на брифинге

президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами. ТСН.ua собрал ключевые заявления лидера государства, прозвучавшие в ходе брифинга.

О возможной отставке правительства

На днях в парламенте появились разговоры о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего правительства. Однако президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию.

Глава государства подчеркнул, что если бы он принял решение «стопроцентно менять премьер-министра», то сообщил бы об этом, прежде всего, ему, а не журналистам.

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«Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю. Особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески», — заявил Зеленский.

Президент также прокомментировал местонахождение вице-премьера Алексея Чернышева. Он отметил, что по словам Шмыгаля, вице-премьер находится в плановой командировке, где выполняет две задачи: «открывает хабы в разных странах и работает над вопросом множественного гражданства». Ожидается, что после завершения командировки он вернется в Украину.

Снабжение для ВПК России

Владимир Зеленский рассказал, что, несмотря на международные санкции, более 50 компаний из разных стран, в частности Китай, Тайвань, Германия, Чехия, Южная Корея, Япония и Индия, продолжают поставлять России станки и компоненты для военной промышленности. Есть информация, что Россия стремится получить еще 860 дополнительных станков в ближайшее время.

«Что важно: 21 компания из 39 [оборонно-промышленного комплекса России, задействованных в производстве „Орешника“ — ред.] не под санкциями. А это значит, что они получают детали и компоненты для „Орешника“. И им это нужно, потому что без этих деталей „Орешника“ не будет. И потому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что „Орешник“ производится, как мы видим, непросто и долго», — сказал Зеленский.

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Украинская сторона передала всю эту информацию партнерам, призвав наложить санкции на эти компании. Президент подчеркнул, что современные станки, работающие с электроникой на расстоянии, могут быть дистанционно отключены, что существенно замедлит производство производства оружия. Служба внешней разведки уже разослала эту информацию в 26 стран.

Ситуация на фронте и обмен телами

Зеленский также предоставил актуальную информацию с фронта. Он сообщил, что российские оккупанты пытались совершить прорыв вблизи Константиновки Донецкой области, задействовав десятки мотоциклов и 24 единицы тяжелой военной техники. Украинские силы уничтожили 20 единиц техники и 16 мотоциклов, вынудив врага отступить.

В Харьковской области ситуация остается сложной, в частности на Волчанском направлении, где фиксируется увеличение ударов, но без существенных изменений в наступлении. На Лиманском и Покровском направлениях без особых изменений. В Днепропетровской области россияне не имеют успехов, хотя их ДРГ-группы постоянно пытаются прорваться.

Относительно Сумщины президент заверил, что ситуация остается стабильной.

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«Мы не видим изменений с нашей прошедшей с вами встречи неделю назад. Это, кстати, большая проблема для русских. Они хотят „продать“ успех на Сумщине и Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте», — констатировал Зеленский.

Он добавил, что 23% всех ударов по фронту приходятся на Сумское направление. За последнюю неделю россияне продвинулись всего на 200 метров в сторону Сум, тогда как ВСУ оттолкнули их на 200-400 метров. В общей сложности на территории Украины и на приграничных Курском и Белгородском направлениях находится 695 тысяч российских военных, включая около 52 тысяч на Сумском направлении.

Президент рассказал и об обмене телами погибших военных. Россия передала Украине 20 тел своих военных, включая наемника из Израиля.

«Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать русских, просто для количества. Как россияне реагируют на то, что мы им говорим о том, что они отдают нам российских граждан? Никак. Они говорят, что такого не может быть», — сказал Зеленский.

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Саммит НАТО и влияние иранского конфликта

Зеленский подтвердил большую вероятность своей поездки в Гаагу на саммит НАТО 24–25 июня, где запланированы важные встречи, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

«Что касается президента Трампа. В принципе, мне кажется, у нас построен очень хороший диалог Свириденко—Бессент из-за соглашения, которое есть… Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции. И, честно говоря, мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке. Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина — это нужно для дипломатии. И я бы хотел с ним проговорить эти форматы», — уточнил Зеленский.

Все команды находятся на связи, а Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте очень стремится видеть Украину в Альянсе.

Президент также прокомментировал возможное влияние конфликта между Ираном и Израилем на Украину, отметив опасность, если Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что Иран раньше помогал России в производстве «шахедов», а теперь, вероятно, передал военный опыт Северной Корее. Хотя часть иранских мощностей по производству «шахедов» была уничтожена, он считает, что «в определенных моментах уже может быть поздно».

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Украина также разрабатывает собственное оружие против дронов-камикадзе. Зеленский опроверг слухи об уничтожении систем Patriot, подчеркнув, что ни одна из них не пострадала.

«Мы стали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно. Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень удачно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент, и он точно работает», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский обвинил Путина в империализме, направленном не только на захват Украины, но и на подчинение Беларуси, Балтии, Молдовы, Кавказа и Казахстана. Превентивным ответом должны являться санкции, дроны и дипломатические изменения.