Отставка Свириденко: комитет Рады одобрил увольнение главы правительства

Отставка Юлии Свириденко

Реклама

Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти и местного самоуправления поддержал заявление об отставке с должности главы правительства Юлии Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 16 членов комитета, еще четверо воздержались.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отставку Юлии Свириденко поддержал комитет ВРУ

Ожидается, что народные депутаты рассмотрят этот вопрос на заседании в парламенте сегодня около 14:00. Там же предусмотрен и отчет Юлии Свириденко.

Реклама

Во время заседания Комитета Верховной Рады Свириденко рассказала о причинах отставки. По ее словам, президент Украины четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление отдельных направлений.

В частности, по словам Свириденко, социальная и образовательная политика должны были реализовываться эффективнее.

В то же время, чиновница пока не приняла предложение стать послом Украины в США после того, как покинет пост премьера.

По данным трех источников Суспільного в окружении Свириденко, по состоянию на утро 14 июля она не рассматривает для себя эту позицию. Отказала ли она президенту, пока неизвестно.

Реклама

Ранее собеседник издания в Офисе Президента сообщил, что отставку действующего премьера аргументировали именно необходимостью заменить главу дипломатического представительства в США.

Зеленский анонсировал обновление правительства

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление Кабинета Министров и смену руководителей силовых и правоохранительных ведомств.

Об этом стало известно после его встречи с премьер-министром Юлией Свириденко. В ближайшее время соответствующие кадровые решения должны быть рассмотрены Верховной Радой Украины.

В своем заявлении президент поблагодарил Юлию Свириденко за эффективную работу и сообщил, что предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером.

Реклама

В то же время народный депутат Ярослав Железняк предположил, что Свириденко могут назначить послом в США, что будет означать полную перезагрузку правительства.

Новости партнеров